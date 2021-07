Life

Φεστιβάλ Καννών: Χρυσός Φοίνικας για την ταινία “Titane”

Η ταινία της Ντικουρνό κέρδισε το πρώτο βραβείο στο 74ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών.

Η ταινία “Titane” της Γαλλίδας σκηνοθέτριας Ζουλιά Ντικουρνό κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα του 74ου Φεστιβάλ των Καννών, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Σπάικ Λι. Η Ζουλιά Ντικουρνό έγινε η δεύτερη γυναίκα που κερδίζει τον Χρυσό Φοίνικα στην Iστορία του φεστιβάλ των Καννών, δήλωσε ο Σπάικ Λι μόλις άρχισε η τελετή απονομής των βραβείων του διεθνούς κινηματογραφικού φεστιβάλ κι ενώ έπρεπε να ανακοινώσει το βραβείο ανδρικού ρόλου. Η βράβευση αυτή γίνεται 28 χρόνια μετά τον Χρυσό Φοίνικα που απέσπασε η Τζέιν Κάμπιον για το “Μάθημα Πιάνου”.

Το “Titane” αρχίζει με ένα τροχαίο, στο οποίο θύμα είναι ο κεντρικός χαρακτήρας, η Αλεξιά, στην παιδική της ηλικία. Ο πατέρας της στο τιμόνι, εκείνη παραλίγο να πεθάνει και οφείλει την επιβίωσή της μόνο σε μια πλάκα τιτανίου που της τοποθετούν στον εγκέφαλο...

Ο Αμερικανός ηθοποιός Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς απέσπασε το βραβείο ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην δραματική ταινία θρίλερ “Nitram”, όπου υποδύεται έναν νέο άνδρα που πρόκειται να διαπράξει μια από τις χειρότερες δολοφονίες στην Ιστορία της Αυστραλίας.

Το βραβείο γυναικείου ρόλου κέρδισε η Νορβηγίδα Ρενάτε Ρέινσβε για την ερμηνεία της στην δραματική ταινία “The Worst Person in the World” του Χοακίμ Τρίερ, στην οποία υποδύεται μια νέα γυναίκα που αναζητά τον εαυτό της.

Ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγάρ Φαρχαντί κάλεσε απόψε να «αφυπνιστούν συνειδήσεις» στο Ιράν, λαμβάνοντας το Μεγάλο Βραβείο του κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών, το δεύτερο πιο πολύτιμο βραβείο μετά τον Χρυσό Φοίνικα, που μοιράστηκε με τον Φινλανδό Γιούχο Κουοσμάνεν. Ο σκηνοθέτης κέρδισε το βραβείο αυτό για την ταινία “A hero”, η ιστορία μιας λύτρωσης που εμποδίζεται σε μια ιρανική κοινωνία που μαστίζεται από δυσπιστία και χειραγώγηση.

