Γεννηματά για Φολέγανδρο: Ο φόβος είναι μέσα στα σπίτια για τις γυναίκες - Φτάνει πια

Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για κακιά στιγμή, τονίζει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγης

Οργισμένη αντίδραση απο την Φώφη Γεννηματά για τη γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο.

«Άλλη μια νέα γυναίκα νεκρή από το χέρι του συντρόφου της. Ο φόβος είναι πια μέσα στα σπίτια για τις γυναίκες. Φτάνει πια», υπογραμμίζει σε ανάρτησή της η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ

Αναλυτικά η δήλωση της Φώφης Γεννηματά:

Να μεγαλώνουμε τα αγόρια μας για να τους κάνουμε ικανούς να δημιουργούν, να μοιράζονται, να αγαπάνε, να προστατεύουν, να σέβονται, να εκτιμούν.

Μεγαλώνουμε τα κορίτσια μας και τους λέμε ότι είναι ίσες, αξίζουν. Να διεκδικούν, να νοιώθουν ελεύθερες μέσα στη σχέση, να στηρίζονται στις δυνάμεις τους.

Οι κοινωνίες μας γύρισαν πολύ πίσω με την πανδημία. Η ζωή της γυναίκας μοιάζει να μην έχει την ίδια αξία.

Κανένας δεν έχει δικαίωμα να θεωρεί τη δική του ζωή ανώτερη ή να αφαιρεί τη ζωή μια γυναίκας που νομίζει ότι του ανήκει.

Κανένας δεν έχει δικαίωμα να μιλά για «κακιά στιγμή». Πλήρης εφαρμογή της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης τώρα».

