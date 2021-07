Κοινωνία

Κανδαράκη στον ΑΝΤ1: Βαθιά ριζωμένη η έμφυλη βία στην ελληνική κοινωνία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αφορμή τη γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο, εξηγεί πώς μπορούν να προληφθούν αντίστοιχες καταστάσεις.

«Μία στις δύο γυναίκες έχουν υποστεί ψυχολογική βία από τους συντρόφους τους», υπογράμμισε η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, Άννα Κανδαράκη, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στη Μαρία Σαράφογλου.

Με αφορμή το έγκλημα στη Φολέγανδρο, το οποίο συγκλονίζει την κοινή γνώμη, η κ. Κανδαράκη επεσήμανε πως η βία είναι μία συμπεριφορά που μαθαίνεται. Από κάπου την έχει εισπράξει κάποιος και από κάπου έχει εκπαιδευτεί μέσα σε αυτήν.

Έκανε τη δυσάρεστη διαπίστωση πως η έμφυλη βία είναι βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κοινωνία, καθώς «έχουμε να σπάσουμε πολλά στερεότυπα».

Συνέστησε στους γονείς να είναι υποψιασμένοι, καθώς το παιδί “ρουφάει” όλες αυτές τις εικόνες, οι οποίες διαμορφώνουν τον χαρακτήρα του στη συνέχεια.

Ερωτηθείσα για το πώς μπορούμε να προλάβουμε ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον, η Άννα Κανδαράκη είπε πως δεν πρέπει να υπάρχει «Καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή ελέγχου, σε οποιαδήποτε μορφή βίας, η οποία μπορεί να έχει μέσα το βασικότερο αίσθημα του εγκλωβισμού».

Σε τέτοιες περιπτώσεις, εξήγησε, πρέπει να χτυπάει “καμπανάκι” σε κάθε γυναίκα και «αν δεν μπορεί η ίδια, πρέπει να ζητάει βοήθεια».

Ειδήσεις σήμερα:

“Ψυχρή Λίμνη”: Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Κατεχόμενα: Τα πέντε σενάρια για τις ανακοινώσεις Ερντογάν

Formula 1: Νίκη Χάμιλτον με... ανατροπή