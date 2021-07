Κόσμος

Ίαν Μπρέμερ για Ερντογάν στον ΑΝΤ1: Θα υποστεί μεγάλο πλήγμα στις προσεχείς εκλογές (βίντεο)

Η εκπομπή του παγκοσμίου φήμης αναλυτή διεθνών θεμάτων “GZero World” θα προβάλλεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.​

Με αφορμή την επίσκεψη Ερντογάν στα Κατεχόμενα, για τη φιέστα της μαύρης επετείου της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ο αναλυτής διεθνών θεμάτων, Ίαν Μπρέμερ, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στη Ρίτσα Μπιζόγλη για το δυσοίωνο μέλλον του Τούρκου Προέδρου.

«Η Τουρκία βεβαίως είναι ακόμη σύμμαχος και καλός φίλος των ΗΠΑ, της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Αλλά αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα και οικονομικά, λόγω της κακής διαχείρισης του COVID, αλλά και λόγω της οικονομικής κακοδιαχείρισης. Αυτό έχει αντίκτυπο στη δημοτικότητά του στο εσωτερικό της χώρας σε μεγάλο βαθμό και θα δείτε στις βουλευτικές εκλογές πως θα υποστεί σοβαρή πτώση», είπε ο έμπειρος αναλυτής διεθνών θεμάτων και συμπλήρωσε: «Γνωρίζει ότι βρίσκεται σε ένα κουτί και αυτό προκαλεί μεγάλη πολιτική κινητικότητα από μέρους του και περιμένω, δυστυχώς, αυτό να συνεχιστεί.»

Απόψε ξεκινούν στον ΑΝΤ1, αποκλειστικά για την Ελλάδα, οι προβολές της εκπομπής “GZERO World” (Ο κόσμος στο σημείο μηδέν) και ο Ίαν Μπρέμερ εξήγησε τι πρέπει να περιμένουν οι τηλεθεατές:

«Το “GZERO World” είναι ο κόσμος ο οποίος δεν έχει εκπροσώπηση. Οι ΗΠΑ είναι σήμερα η πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο, αλλά είναι και η πιο διχασμένη πολιτικά και δυσλειτουργική από τις πλούσιες χώρες. Η Κίνα είναι η δεύτερη πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο και είναι η πιο παγιωμένη από όλα τα αυταρχικά καθεστώτα. Και οι δύο αυτές χώρες είναι σε μία διαρκώς αυξανόμενη ένταση μεταξύ τους. Αυτή η πραγματικότητα υποστηρίζει κάθε πολιτική απόφαση που βλέπουμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη σήμερα. Αυτός είναι ο “GZERO World”».