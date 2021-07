Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση 13χρονης

Missing Alert εκδόθηκε για την εξαφάνιση ανήλικης. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στη Θεσσαλονίκη καθώς όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Χαμόγελο του Παιδιού τις βραδινές ώρες της 19ης Ιουλίου εξαφανίστηκε ένα κορίτσι 13 ετών. Η αγνοούμενη έχει ύψος 1,60, είναι αδύνατη και έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

"Στις 19/07/2021 βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από τη Θεσσαλονίκη, η Στέλλα-Νίκη Θ. 13 ετών. Κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της σήμερα, 22/07/2021, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προέβη άμεσα στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης.

Η Στέλλα-Νίκη Θ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ένα ασπρόμαυρο σορτς παντελόνι, μια ροζ μπλούζα και ένα ζευγάρι μαύρες παντόφλες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας".

