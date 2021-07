Πολιτισμός

Λυκαβηττός: Ξεκίνησαν τα έργα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επιβλητικός λόφος της Αθήνας παίρνει νέα μορφή, μετά από χρόνια εγκατάλειψης.



Μετά από πολλά χρόνια εγκατάλειψης και υποβάθμισης, ο Λυκαβηττός "ξαναγεννιέται". Ήδη είναι σ΄ εξέλιξη η πρώτη φάση του σχεδίου σημαντικών παρεμβάσεων.

Το έργο προϋπολογισμού ύψους περίπου 1.500.000 ευρώ χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και περιλαμβάνει εφαρμογή καινοτόμων, ήπιων, καλαίσθητων αντιπλημμυρικών-αντιδιαβρωτικών τεχνικών και υλικών, κατάλληλων για τη θωράκιση διαβρωμένων πρανών στη νοτιοανατολική πλευρά του λόφου.

Επίσης αντικατάσταση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου σε όλο το μήκος των 1.700m και νέα επίστρωση του με υδατοπερατά υλικά, ώστε ο χαρακτήρας του να είναι συμβατός με του αστικού δάσους και να αποτελεί ευχάριστη, κύρια πεζοπορική διαδρομή.

Παράλληλα η χρήση υδατοπερατών υλικών θα συμβάλει στην αντιπλημμυρική θωράκιση του λόφου. Τέλος, ήπια αποκατάσταση με φυσικά υλικά μιας περιπατητικής διαδρομής από μονοπάτια μήκους 3χλμ, τα οποία συνδέουν επιμέρους σημεία του Λόφου, όπως η Πράσινη Τέντα που ξανάνοιξε τις πόρτες της και το Πέτρινο Περίπτερο.

«Ο Λυκαβηττός ξεκίνησε να αναμετριέται με την εποχή του. Μετά από πολλά χρόνια αδιαφορίας και εγκατάλειψης κερδίζει τον χαμένο χρόνο. Με προσοχή και σεβασμό στο μοναδικό οικοσύστημα ενός αστικού δάσους που είμαστε τυχεροί να έχουμε. Η Αθήνα έκλεισε την πόρτα στη θεωρία, έχουμε ήδη περάσει στην πράξη» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, που επισκέφθηκε τον λόφο, όπου είναι σ΄ εξέλιξη οι εργασίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: νέες διώξεις κατά του επιδειξία

Ζώδια: οι προβλέψεις του τριημέρου

Μουσείο Δελφών: Προσβάσιμο σε άτομα με προβλήματα κίνησης, ακοής και όρασης