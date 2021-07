Υγεία - Περιβάλλον

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ισχυρή προτροπή για εμβολιασμό

Μέσω ανακοίνωση απευθύνει έκκληση στην πανεπιστημιακή κοινότητα για να εμβολιαστεί η πρυτανική Αρχή του πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης χαρακτηρίζει, με ανακοίνωσή του, τον εμβολιασμό το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκφράζοντας «προς όλους την ισχυρή μας προτροπή για τη συμμετοχή σας/μας στον εμβολιασμό κατά της covid-19».

Σε ανακοίνωσή τους οι πρυτανικές αρχές του ιδρύματος σημειώνουν πως «υπάρχουν μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριές μας, οι οποίοι/ες έχουν στερηθεί έως τώρα, την εμπειρία της ακαδημαϊκής ζωής» και τονίζουν:

«Μετά από ενάμιση χρόνο εγκλεισμού και επικοινωνίας μέσω της οθόνης του υπολογιστή, πρέπει πλέον να μεριμνήσουμε για τη δημιουργία συνθηκών ασφαλείας που θα μας επιτρέψουν να επανέλθουμε από φθινόπωρο σε κάποιας μορφής κανονικότητα» .

«Λειτουργώντας υπεύθυνα, με αλληλεγγύη και συναίσθηση της κοινωνικής μας ευθύνης, ας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της ανοσίας με τον εμβολιασμό μας, προς όφελος καθενός και καθεμίας χωριστά αλλά και του συνόλου γενικότερα» καταλήγουν στην ανακοίνωση.

