Θεσσαλονίκη: Τρένο παρέσυρε γυναίκα

Η γυναίκα φαίνεται πως επιχείρησε να διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές του τρένου.

Μια γυναίκα ηλικίας περίπου 70 ετών, παρασύρθηκε στις 9:15 το πρωί από την επιβατική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Λάρισα για Θεσσαλονίκη, στο ύψος της περιοχής του Κορδελιού, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα φαίνεται πως επιχείρησε να διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές του τρένου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, την μετέφερε σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της στο ΑΧΕΠΑ.

