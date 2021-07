Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές στην περιοχή Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος συνολικά δέκα ατόμων.

Στην εξιχνίαση 13 περιπτώσεων κλοπών στην περιοχή Αμπελοκήπων - Μενεμένης προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τη διενέργεια ερευνών από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν σε προγενέστερο χρόνο.

Αναλυτικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων - Μενεμένης εξιχνίασαν 13 περιπτώσεις κλοπών που σημειώθηκαν στην περιοχή από τον Νοέμβριο του 2019 έως και την 20ή Ιουλίου του 2021 και σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος συνολικά δέκα ατόμων.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

