Κικίλιας: ανοίγει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό παιδιών 12 – 15 ετών

Το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους εφήβους 12 με 15 ετών προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας. Τα ραντεβού στην ηλικία 15- 17 ετών.

Το άνοιγμα της πλατφόρμας για τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 12-15 ετών το προσεχές διάστημα προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξηγώντας ότι ο τρόπος με τον οποίο θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά θα ανακοινωθεί άμεσα.

Αναφορικά με την ηλικιακή ομάδα 15-17 ετών, τόνισε ότι σε σύνολο 300.000 έχουν προγραμματιστεί 30.000 ραντεβού προσθέτοντας ότι «πηγαίνοντας προς την έναρξη της σχολικής περιόδου θα αυξηθεί κι άλλο αυτός ο αριθμός».

Σχετικά με τη μετάλλαξη Δέλτα ο Βασίλης Κικίλιας είπε πως «έχει κυριαρχήσει σε ένα ποσοστό άνω του 75%-80% σε όλη την Ελλάδα και πάνω από 90% σε κάποια νησιά και τουριστικούς προορισμούς».

Ο Υπουργός Υγείας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες άνω των 50 ετών να εμβολιαστούν, αφού «αυτοί έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν βαριά, να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ, να διασωληνωθούν και κινδυνεύει η ζωή τους» και την ίδια έκκληση απηύθυνε και στους νεότερους, να εμβολιαστούν πριν πάνε διακοπές.

Σχετικά με το ενδεχόμενο επέκτασης του υποχρεωτικού εμβολιασμού και σε άλλες εργασιακές ομάδες, είπε πως, «δεν υπάρχει κάποια απόφαση πέρα από αυτές τις κατηγορίες που είναι ήδη γνωστές» και ανέφερε ότι, καταγράφεται αύξηση του αριθμού των υγειονομικών.

Επανέλαβε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευομένων στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι και ξεκαθάρισε ότι το ποσοστό των εμβολιασμένων που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία είναι κάτω από 10%.

Αναφορικά με τα οικονομικά κίνητρα στους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς, για να κάνουν εμβόλια, σημείωσε ότι, «στις τοπικές κοινωνίες, στις γειτονιές εμπιστευόμαστε τους επαγγελματίες υγείας ότι μπορούν να πείσουν αυτούς που είχαν αμφιβολίες, κάποιο φόβο ή κακή πληροφόρηση. Οπότε θα κλείνουν και φαρμακοποιοί και γιατροί ραντεβού με αντίτιμο 10 ευρώ, τα οποία θα πιστώνονται στους λογαριασμούς τους όταν γίνεται η πρώτη δόση του εμβολίου. Οι γιατροί που θα εμβολιάζουν στα ιατρεία τους θα πληρώνονται με 20 ευρώ και με για κατ’ οίκον εμβολιασμούς θα παίρνουν 50 ευρώ».

Επεσήμανε, όμως ότι ,για τους παιδιάτρους δεν έχει ληφθεί ανάλογη απόφαση προσθέτοντας ότι θα συζητηθεί στην Επιτροπή.

«Όταν θα ξεφεύγουν τα πράγματα, θα μπαίνει στο τραπέζι το κομμάτι των μέτρων», σχολίασε για τη Μύκονο και υπογράμμισε πως «οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται παντού σε όλα τα μέσα μεταφοράς προς και από τα νησιά».

Πηγή: skai.gr

