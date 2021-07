Κοινωνία

Φωτιά - Δήμος Διονύσου: Έκτακτη ενημέρωση προς τους δημότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει για την επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους, τα νοικοκυριά που δεν ηλεκτροδοτούνται και για τα μέτρα προληπτικού χαρακτήρα.

Σε συνέχεια ευρείας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου που συνήλθε το απόγευμα της Τρίτης υπό τον Δήμαρχο Γιάννη Καλαφατέλη, με τη συμμετοχή Αντιδημάρχων, Εντεταλμένων Συμβούλων και Υπηρεσιακών στελεχών, ανακοινώθηκαν στους δημότες τα κάτωθι:

Όσοι δρόμοι παραμένουν ακόμη κλειστοί, με απόφαση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, αναμένεται να ανοίξουν σταδιακά μέσα στις επόμενες ώρες, έτσι ώστε να επιστρέψουν οι κάτοικοι με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι δρόμοι έχουν κλείσει προσωρινά για καθαρά προληπτικούς λόγους, για διευκόλυνση της επιχείρησης των κλιμακίων της Πυροσβεστικής, στο πλαίσιο κατάσβεσης και των τελευταίων εστιών πυρκαγιάς. Αναφορικά με 400 νοικοκυριά στη Ροδόπολη και τον Οικισμό “Γαλήνη” τα οποία δεν ηλεκτροδοτούνται λόγω βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά, υπάρχει δέσμευση από τη ΔΕΔΔΗΕ ότι θα δοθεί απόλυτη προτεραιότητα από τα συνεργεία και μέσα στις επόμενες ώρες το πρόβλημα θα αποκατασταθεί. Ενημερώνονται οι γονείς και τα παιδιά του Summer Camp Διονύσου 2021 πως την Τετάρτη 28/7 αναστέλλεται η λειτουργία των camp σε όλες τις Δημοτικές κοινότητες (Αθλητικό Ροδόπολης, Πρώην Καργάκου, Άνοιξης, Αγίου Στεφάνου και Κρυονερίου). Παράλληλα την Τετάρτη 28/7 για μια σειρά από λόγους, οι οποίοι είναι σε κάθε περίπτωση καθαρά προληπτικού χαρακτήρα, δεν θα λειτουργήσουν οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Διονύσου και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες. Ενημερώνονται οι δημότες των οποίων οι κατοικίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ότι έχουν τη δυνατότητα να διαμείνουν προσωρινά σε ξενοδοχείο με μέριμνα και δαπάνη του Δήμου Διονύσου. Για κάθε σχετική συνεννόηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εντεταλμένη Σύμβουλο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δομών Υγείας, Γεωργία Κριεμάδη, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 921957. Σε συνέχεια της συνεδρίασης του κεντρικού Συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνήλθε νωρίτερα με συμμετοχή εκπροσώπων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας καθώς και του Δημάρχου Γιάννη Καλαφατέλη και του Αντιδημάρχου Πολιτικής προστασίας Μανώλη Κόκκαλη, αποφασίστηκε να υπάρχει τουλάχιστον 24ωρη επιφυλακή στο Δήμο Διονύσου μέχρι να παρέλθει τελείως ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων της φωτιάς. Σε επιφυλακή βρίσκεται τέλος και ολόκληρος ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντισμού προκειμένου να μειωθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις προς όσους συμπολίτες μας επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαγουβάρδος στον ΑΝΤ1: Θα είναι καύσωνας που θα τον θυμόμαστε (βίντεο)

Πέτρος Φιλιππίδης: Προφιλακιστέος ο ηθοποιός

Φωτιά στη Σταμάτα: Δραματικές μαρτυρίες κατοίκων στον ΑΝΤ1 (βίντεο)