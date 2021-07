Life

Πέτρος Φιλιππίδης: γιατί κρίθηκε προφυλακιστέος ο γνωστός κωμικός (βίντεο)

Οι δύο βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην προφυλάκιση του Πέτρου Φιλιππίδη.

Δύο είναι οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην προφυλάκιση του Πέτρου Φιλιππίδη.

Ο πρώτος, σύμφωνα με πηγές πληροφόρησης του ΑΝΤΕΝΝΑ, είναι οι ισχυρές ενδείξεις ενοχής, όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί στην άσκηση των διώξεων για βιασμό και απόπειρες βιασμού.

Ο άλλος είναι ότι από το σύνολο της δικογραφίας ο ηθοποιός κρίθηκε ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων.

Και αυτό, γιατί όπως περιλαμβάνεται στο σκεπτικό της προφυλάκισης, υπήρξαν συγκεκριμένα επιβαρυντικά στοιχεία.



Ποιά είναι τα επιβαρυντικά στοιχεία;

Το μεγάλο χρονικό διάστημα από το 2008 έως το 2014, κατά το οποίο ο ηθοποιός και θιασάρχης φέρεται να εκμεταλλευόταν τη θέση ισχύος του και την άσκηση εξουσίας στον καλλιτεχνικό χώρο και να προχωρούσε στις σεξουαλικές επιθέσεις.

Αρνητικά φαίνεται ότι μέτρησε, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης η ιδιαίτερη σκληρότητα που επέδειξε κατά τη διάρκεια τέλεσης των πράξεων του, αφού φέρεται να μην κάμφθηκε από την αντίσταση των γυναικών και συνέχισε απτόητος την επίθεση σε βάρος τους.

Αυτά τα στοιχεία οδήγησαν, μεταξύ άλλων, ανακρίτρια και εισαγγελέα στην κρίση ότι ο ηθοποιός θα μπορούσε, εάν αφεθεί ελεύθερος, να επανέλθει στις επαγγελματικές του ενασχολήσεις και να επαναλάβει τα ίδια. Έτσι, κατέληξαν στην απόφαση ότι πρέπει να προφυλακιστεί.

Στις φυλακές Τρίπολης ο ηθοποιός

Το κατώφλι των φυλακών της Τρίπολης πέρασε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Πέτρος Φιλιππίδης. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης οδηγήθηκε απευθείας από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ στις φυλακές της Τρίπολης.

Υπενθυμίζεται πως χθες Τρίτη κρίθηκε προφυλακιστέος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού.

Ο γνωστός ηθοποιός απολογήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα στην 15η τακτική ανακρίτρια. Κατά πληροφορίες, συνέχισε να τηρεί τη γραμμή πλήρους άρνησης των κατηγοριών, ωστόσο δεν έπεισε την ανακρίτρια και, με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως, κρίθηκε τελικά προφυλακιστέος.

Στο ίδιο σωφρονιστικό κατάστημα κρατείται ο προφυλακισμένος σκηνοθέτης και ηθοποιός Δημήτρης Λιγνάδης και άλλοι υπόδικοι για σεξουαλικά εγκλήματα.

"Όλες αυτές οι γυναίκες που υπέστησαν τόσο τραυματικές συμπεριφορές, από την πλέον αναγνωρίσιμη μέχρι την όχι και τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό, ιδίως μάλιστα οι τελευταίες αξίζουν την στήριξη μας και την επιβράβευση μας για την επιλογή τους να εκτεθούν, να ορθώσουν το ανάστημα τους, θέτοντας το όνομα τους, με όποιον κίνδυνο μπορεί να επιφέρει μια τέτοια απόφαση. Και για όσους δεν το γνωρίζουν πιστέψτε με ότι οι κίνδυνοι, οι απειλές ο μηδενισμός ήταν όλους αυτούς τους μήνες εκεί έξω", δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος των θυμάτων, Αλέξανδρος Μίντζιας.





