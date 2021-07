Κοινωνία

Καιρός - έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για τον καύσωνα: Τα νέα προγνωστικά

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ.

Σε συνέχεια του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (α.α. 8/2021, 26-07-2021) και σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, σχετικά με την εξέλιξη του κύματος καύσωνα:

1. Το φαινόμενο εξακολουθεί να είναι ένα επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο καθώς θα έχει μεγάλη διάρκεια αλλά και διότι το θερμοκρασικό εύρος (διαφορά μέγιστης - ελάχιστης θερμοκρασίας) θα είναι μικρό.

2. Η κορύφωση αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εντούτοις οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή 6/8/21.

3. Οι μέγιστες θερμοκρασίες το επόμενο τριήμερο θα κυμανθούν στα ηπειρωτικά περί τους 42 με 44 βαθμούς ενώ στη νησιωτική χώρα και τα παραθαλάσσια τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Υψηλή θα παραμένει η θερμοκρασία και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών με τις ελάχιστες τιμές της πάνω από τους 28 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές.

