Κοινωνία

Καύσωνας - Αρνιακός: Πότε αναμένoνται οι υψηλότερες θερμοκρασίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εξέλιξη του καύσωνα από τον μετεωρολόγο Τάσο Αρνιακό.

Τους 42-43 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φθάσει σήμερα ο υδράργυρος σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας θα έχει θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς, όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”.

Οι πιο καυτές ημέρες, ωστόσο, θα έρθουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει έως και τους 46 βαθμούς Κελσίου.

Σταδιακή αποκλιμάκωση του καύσωνα αναμένεται, σύμφωνα με τον κ. Αρνιακό, από Τετάρτη-Πέμπτη.

Δείτε την πρόγνωση για τον καιρό από τον Τάσο Αρνιακό:

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κωπηλασία: Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο (βίντεο)

Κορονοϊός - Εμβολιασμός: Άνοιξε η πλατφόρμα για παιδιά άνω των 12 ετών

Τζιλ Μπάιντεν: Στο χειρουργείο η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ