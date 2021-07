Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά στην Αχαΐα – Ένωση Πνευμονολόγων: οδηγίες στους πολίτες

Στην ανακοίνωση καλούνται οι πολίτες της περιοχής να απομακρυνθούν από την περιοχή και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες.

Σε ανακοίνωση της η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας και με αφορμή την μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αχαΐα, ενημερώνει τους πολίτες ότι πρέπει «να απομακρυνθούν άμεσα για την προστασία ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, να παραμείνουν σε δροσερούς ή εσωτερικούς κλιματιζόμενους χώρους με τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά.

Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμο να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Αν μετακινήστε με αυτοκίνητο εντός της συγκεκριμένης περιοχής, παράκληση τα παράθυρα να παραμένουν κλειστά και να τίθεται σε λειτουργία η ανακύκλωση αέρα καμπίνας».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης, αναφέρεται ότι «συνιστούμε στους ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το βρογχικό άσθμα να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον γιατρό τους και να λαμβάνουν την αγωγή τους συστηματικά σύμφωνα με τις οδηγίες του. Συμπτώματα όπως η δυσκολία στην αναπνοή, ο βήχας ή η αποβολή πτυέλων θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα στον θεράποντα πνευμονολόγο».

