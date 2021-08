Κοινωνία

Νίσυρος: Σεισμοί “ταρακούνησαν” το νησί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση στο νησί από τις δυο σεισμικές δονήσεις. Το μέγεθος των σεισμών και το επίκεντρο.



Δύο σεισμικές δονήσεις, 4,7 και 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφηκαν το βράδυ του Σαββάτου και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Κυριακή στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Νισύρου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο τις χαρακτήρισε «ασθενείς».

Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε χθες στις 22:57 και ο δεύτερος σήμερα στις 02:25, αντίστοιχα 26 και 27 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του νησιού, διευκρίνισε το Ινστιτούτο σε ανακοινώσεις του.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρι αυτή την στιγμή από τις δυο σεισμικές δονήσεις.

Ειδήσεις σήμερα: