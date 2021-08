Υγεία - Περιβάλλον

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος

Μετά από υψηλό πυρετό που παρουσίασε κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του.

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» μεταφέρθηκε εκτάκτως ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος.

Μετά από πυρετό που παρουσίασε κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διενεργούνται οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι προκειμένου να γίνει η τελική διάγνωση.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται εντός της ημέρας, ώστε ο Σεβασμιώτατος να ακολουθήσει την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

