Φωτιά στην Αχαΐα – Αστεροσκοπείο: Πάνω από 3000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Ο πρώτος απολογισμός, σύμφωνα με το δορυφόρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι καμένες περιοχές στην Αχαΐα ξεπερνούν σε έκταση τα 3.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις εικόνες του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δορυφόρου Sentinel-2 που «είδε» το μεσημέρι της Κυριακής τις καμένες περιοχές και τους υπολογισμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Πάντως, σύμφωνα με το meteo, επειδή η φωτιά δεν είχε τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο, αυτός ο αριθμός τελικά αναμένεται να αυξηθεί.

