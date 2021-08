Κοινωνία

Φωτιά στην Βαρυμπόμπη: Έκλεισε η εθνική Αθηνών – Λαμίας (εικόνες)

Τιτάνια μάχη των πυροσβεστών για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις. Εκκενώθηκε ο οικισμός Αδάμες. Μήνυμα από το 112.



Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Βαρυμπόμπη, όπου οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν την εξάπλωσή της, κυρίως με τα εναέρια μέσα που κάνουν συνεχώς ρίψεις νερού.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά. Αυτή την ώρα επιχειρούν 350 πυροσβέστες με δέκα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 70 οχήματα και το μηχανοκίνητο ειδικό τμήμα πυροσβεστικών επιχειρήσεων, πέντε ελικόπτερα και πέντε αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και το ρωσικό Beriev-200, με τη συνδρομή εθελοντών πυροσβεστών και υδροφόρων ΟΤΑ. Την επιχείρηση συντονίζει ο αρχηγός του ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης.

Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του οικισμού Αδάμες, όπου κατευθύνεται η φωτιά.

Ταυτόχρονα η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, στους κατοίκους της περιοχής να κλείσουν καμινάδες, πόρτες και παράθυρα για να μην μπουν καύτρες στα σπίτια τους.

Το μήνυμα αναφέρει:

«Επείγουσα ειδοποίηση Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 03-08-2021, 14.25. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βαρυμπόμπης ή Κρυονερίου, κλείστε όλες τις καμινάδες, παράθυρα, πόρτες ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείστε τις οδηγίες των αρχών. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».

Μήνυμα μέσω του 112 έστειλε η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Μορτερού βόρεια κόμβου, Ερυθραίας, Αττικής να κλείσουν καμινάδες, παράθυρα, πόρτες για να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό σπιτιού.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε σε περιοχή Μορτερού βόρεια κόμβου Ερυθραίας Αττικής, κλείστε καμινάδες, παράθυρα, πόρτες για να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό σπιτιού. Παραμείνετε σε ετοιμότητα, ακολουθείτε οδηγίες αρχών. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας».

Όπως αναφέρουν αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, το θετικό είναι ότι δεν φυσάει δυνατός αέρας κάτι που αφήνει ελπίδες να οριοθετηθεί η πυρκαγιά, η οποία ωστόσο βρίσκεται σε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι έγιναν και αρκετές εκρήξεις που μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί από πού προήλθαν κάτι που θα διευκρινιστεί αφού τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά.

Παράλληλα η Αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία λόγω της πυρκαγιάς στους δρόμους:

Τατοΐου από Λ. Κύμης έως την οδό Ερυθραίας, στην Ερυθραίας από το ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης και στην Τατοΐου από την οδό Πάρνηθος (Ιπποκράτειο Πολιτεία- ταβέρνα Λάμπρος).





Έκλεισε η εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας λόγω της πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη

Διακόπηκε η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας λόγω της πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο από την αστυνομία, η κυκλοφορία διακόπηκε στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος της Λυκόβρυσης και στο ρεύμα προς Πειραιά από την έξοδο του Αγίου Στεφάνου.

ΑΔΜΗΕ-Επανήλθαν τα κυκλώματα υπερυψηλής τάσης - Σε εξέλιξη το φαινόμενο

Επανήλθαν σε λειτουργία τα κυκλώματα υπερυψηλής τάσης (400 κιλοβόλτ) που τέθηκαν νωρίτερα εκτός εξαιτίας της πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη, κοντά στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Αγίου Στεφάνου του ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Διαχειριστή, η βλάβη προκάλεσε διαταραχή τάσης με συνέπεια να επηρεαστεί η τροφοδοσία φορτίων της τάξης των 200 MW.

Επισημαίνεται ακόμη ότι δεν υπάρχει ζημιά ή βλάβη στις υποδομές του Συστήματος Μεταφοράς αλλά και ότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με την Πολιτική Προστασία για την αντιμετώπιση του.

