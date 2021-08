Κοινωνία

Φωτιά στην Βαρυμπόμπη – ΕΥΔΑΠ: διακοπή νερού σε πολλούς Δήμους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές της Αττικής εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα στην υδροδότηση.

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει ότι η μεγάλη πυρκαγιά που εξελίσσεται στην περιοχή της Βαρυμπόμπης τις τελευταίες ώρες, είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το αντλιοστάσιο στο ρέμα της Χελιδονούς λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Ειδικότερα, μέσω της συγκεκριμένης εγκατάστασης υδροδοτούνται οι περιοχές: Αγία Παρασκευή, Χολαργός, Γέρακας, Παλλήνη, Παιανία, Γλυκά Νερά, Κάντζα, Κορωπί, Κερατέα, Λαυρεωτική, Μαρούσι, Χαλάνδρι και περιοχές του Δήμου Διονύσου.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωσή της, τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ από την πρώτη στιγμή καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες, θέτοντας σε λειτουργία εναλλακτικούς τρόπους υδροδότησης, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η τροφοδότηση των παραπάνω περιοχών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η πυρκαγιά βρίσκεται προς το παρόν σε πλήρη εξέλιξη με απροσδιόριστο χρόνο αποκατάστασης της βλάβης ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ συνιστά στους κατοίκους των παραπάνω περιοχών να καταναλώνουν νερό με τη μέγιστη δυνατή σύνεση.

Τέλος, διαβεβαιώνει ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και πλήρη συνεργασία με τις επιχειρησιακές δυνάμεις που δρουν στην περιοχή, επιδιώκοντας την τάχιστη αποκατάσταση λειτουργίας του αντλιοστασίου.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Νεκρός αστυνομικός μετά από πυροβολισμούς έξω από το Πεντάγωνο (εικόνες)

Εύβοια: Ανεξέλεγκτη η φωτιά, καίγονται σπίτια (εικόνες)

Εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος νεαρού που έκανε οτοστόπ