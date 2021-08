Κοινωνία

Φωτιά στη Βαρυμπόμπη – Χαρδαλιάς: Οριοθέτηση μέσα στην ημέρα

Ο πρώτος απολογισμός για τις καταστροφές σπιτιών και επιχειρήσεων. Συνολικά 41 πυρκαγιές από το βράδυ.

Από χθες το βράδυ σημειώθηκαν 41 νέες ενάρξεις πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα δήλωσε πριν από λίγο ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Συγκεκριμένα για την κατάσταση στη Βαρυμπόμπη ανέφερε ότι βελτιώθηκε σημαντικά αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται και οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να επιχειρούν.

Όπως είπε αναμένεται η κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή να είναι οριοθετημένη εντός της ημέρας, υπάρχουν διάσπαρτες αναζωπυρώσεις αλλά χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, 76 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 18 μερικές, ενώ 27 επιχειρήσεις έχουν σοβαρές ζημιές.

Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.

