Τροχαίο στο Τέξας με 10 νεκρούς

Τραγωδία με τροχαίο δυστύχημα στο Τέξας. Ο οδηγός ανάμεσα στους νεκρούς.

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δώδεκα τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη όταν βαν που μετέφερε 25 μετανάστες βγήκε από την πορεία του και ανατράπηκε στο νότιο Τέξας, περίπου 150 χιλιόμετρα από τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

Το δυστύχημα έγινε γύρω στις 16:00, όταν ο οδηγός του αυτοκίνητου έχασε τον έλεγχό του σε οδό νότια της πόλης Φαλφούριας, στην κομητεία Μπρουκς, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KRIS-TV.

Το αυτοκίνητο είχε ψηλά το κέντρο βάρους και ανατράπηκε όταν βρήκε σε κράσπεδο, εκτίμησε ο σερίφης της κομητείας σε τοπικό ειδησεογραφικό ιστότοπο. Ο οδηγός είναι ανάμεσα στους νεκρούς.

Μια εκπρόσωπος του πολιτειακού υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας στο Τέξας περιορίστηκε να πει ότι δεν έχει καμιά πληροφορία για το δυστύχημα προς το παρόν.

