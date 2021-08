Πολιτική

Φωτιές - Κικίλιας: Σε μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα το ΕΣΥ

Ο υπουργός Υγείας συγκάλεσε σύσκεψη με τη συμμετοχή των διοικητών των 7 Υγειονομικών Περιφερειών και του διοικητή του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ.



Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας συγκάλεσε σήμερα το πρωί σύσκεψη με τη συμμετοχή των διοικητών των 7 Υγειονομικών Περιφερειών και του διοικητή του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ, με αντικείμενο την μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα στην οποία έχει τεθεί το Εθνικό Συστήμα Υγείας, λόγω των πυρκαγιών και του καύσωνα που δοκιμάζουν τη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα:

Παραμένουν σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας οι υγειονομικές δομές στις περιοχές που πλήττονται από φωτιές

Εύβοια: Τα Κέντρα Υγείας Μαντουδίου και Ιστιαίας, το Περιφερειακό Ιατρείο Αιδηψού και το Νοσοκομείο Χαλκίδας Ηλεία: Τα Κέντρα Υγείας Αρχαίας Ολυμπίας και Κρεστένων και τα Νοσοκομεία Πύργου και Αμαλιάδας Μεσσηνία: Το Κέντρο Υγείας Μελιγαλά και τα Νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας

Με απόφαση του πουργού Υγείας τέθηκαν σε ετοιμότητα για προληπτικούς λόγους, το Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας και η Μονάδα Εγκαυμάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»

Επικαιροποιήθηκε, με βάση τα τελευταία δεδομένα, το πρωτόκολλο παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδής ασθενών στους πλησιέστερους και καταλληλότερους υγειονομικούς σχηματισμούς (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας)

Διαπιστώθηκε πλήρης επάρκεια ιατροφαρμακευτικού υλικο ύ (μάσκες, φιάλες οξυγόνου, φορητοί νεφελοποιητές οξυγόνου, αλοιφές, γάζες κλπ) στις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες

O υπουργός Υγείας επεσήμανε τον συντονιστικό ρόλο του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ στη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων