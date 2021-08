Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική: Μαίνεται η πύρινη “κόλαση”

Σε Ιπποκράτειο Πολιτεία και Αφίδνες τα κύρια μέτωπα . Εντολή εκκένωσης για το Καλέντζι.



Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης για την Αττική και όλη την Ελλάδα καθώς τεράστιες φωτιές συνεχίζουν να καίνε, πυρπολώντας αμέτρητα στρέμματα δάσους, σπίτια λαο, περιουσίες. Ολη τη νύχτα πύρινες φλόγες έκαιγαν Αττική, Εύβοια, Μεσσηνία, Λακωνία.

Στην Αττική η φωτιά που ξεκίνησε στη Βαρυμπόμπη πήρε πολύ γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις και πέρασε από Κρυονέρι και Δροσοπηγή, στη συνέχεια έφτασε στην Εθνική οδό, στα διόδια των Αφιδνών και σε λίγη ώρα πέρασε απέναντι προς το Καπανδρίτι. Το τεράστιο μέτωπο που δημιουργήθηκε έκαιγε όλη τη νύχτα στις παρυφές της Πάρνηθας.

Οι ελπίδες στρέφονται στα εναέρια μέσα, που σηκώθηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες. Ανάλογα με τη φορά των ανέμων, οι ρίψεις θα στοχεύσουν στη διάσπαση του μετώπου, το οποίο είναι τεράστιο.

Νωρίς το πρωί δόθηκε εντολή εκκένωσης για το Καλέντζι, στον Μαραθώνα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής το πρωί της Παρασκευής, «η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες 5 Αυγούστου, στην περιοχή Βασιλικά Πάρνηθας, του δήμου Αχαρνών Αττικής, είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 40 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 150 οχήματα, το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, 3 Ε/Π και 7Α/Φ. Συνδρομή παρέχουν 40 πυροσβέστες από τη Κύπρο, ο Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα, η ΕΛ.ΑΣ., εθελοντές πυροσβέστες καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.».

Το μήνυμα έκτακτης ανάγκης 112 χτυπούσε συνέχεια καλώντας τους κατοίκους σε Αφίδνες, Πολυδένδρι, Καπανδρίτι, Δροσοπηγή, Άγιο Στέφανο, Ιπποκράτειο Πολιτεία, Κρυονέρι, Βόθωνα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές σε Δροσοπηγή, την Ιπποκράτειος Πολιτεία, ενώ οικείες στις Αφίδνες παραδόθηκαν στις φλόγες.

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι να μην φτάσει η πυρκαγιά στη Μαλακάσα, καθώς σε περίπτωση που ενισχυθούν οι υπάρχουν φόβοι πως θα φτάσει μέχρι τον Ωρωπό.



Όλη τη νύχτα στην Αττική επιχειρούσαν 350 πυροσβέστες, 40 πεζοπόρα τμήματα, 40 Κύπριοι πυροσβέστες και 150 οχήματα.



Από το πρωί η γιγαντιαία επιχείρηση θα ενισχυθεί:



Από τη Ρουμανία με 112 πυροσβέστες με 23 οχήματα

Από τη Γαλλία με 83 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη

Από την Κύπρο με 40 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη

Από τη Σουηδία με 2 αεροσκάφη

Από την Ελβετία με ελικόπτερα

