Φωτιά στην Αττική: Στις Αφίδνες το μεγάλο πύρινο μέτωπο

Μέτωπο και προς το Καπανδρίτι. Η φωτιά έφτασε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Εκκενώθηκε οικισμός και προς Μαραθώνα.



Δραματικές ώρες ζει η Αττική, καθώς η πυρκαγιά που αναζωπυρώθηκε χθες το μεσημέρι μαίνεται ανεξέλεγκτα και είναι πλέον μέσα στις Αφίδνες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας πέρασε την εθνική οδό προς Καπανδρίτι, στο ύψος των διοδίων, ενώ από την άλλη πλευρά έφτασε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Βιβλική είναι η καταστροφή στη βόρεια Εύβοια, εξαιρετικά δύσκολα είναι τα πράγματα στην Ηλεία και τη Μεσσηνία, ενώ, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σήμερα αναμένονται ισχυροί άνεμοι και η προοπτική εξέλιξής τους προκαλεί εφιάλτη στους επιτελείς της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι φλόγες στην Αττική, κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, ενώ υπάρχει, πλέον, μόνιμο μέτωπο από την απέναντι πλευρά της εθνικής οδού, που καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση και λίγα δένδρα, με ισχυρές δυνάμεις να προσπαθούν να την εμποδίσουν να πάρει διαστάσεις και να απειλήσει το Καπανδρίτι.

Τη νύχτα, με μήνυμα από το 112, εκκενώθηκε και το χωριό Βόθωνας προς τη Λίμνη του Μαραθώνα ενώ, υπενθυμίζεται ότι αργά το βράδυ είχαν εκκενωθεί Καπανδρίτι, Πολυδένδρι και οι οικισμοί Ποντίων και Πευκόφυτο στον Άγιο Στέφανο.

Αυτήν την ώρα, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις Αφίδνες, όπου καίγονται στον παράδρομο της εθνικής οδού εγκαταστάσεις, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο και για καμένα σπίτια. Επίσης, στην περιοχή σημειώνονται εκρήξεις, καθώς οι φλόγες έχουν φτάσει σε μάντρα αυτοκινήτων. Δίνεται τιτάνια μάχη για να σταματήσει η επέλαση της πυρκαγιάς.

Από τις 6:00 έχουν αρχίσει να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα τόσο στην Αττική όσο και στις άλλες μεγάλες πυρκαγιές, ενώ ξεκινούν και οι 83 Γάλλοι πυροσβέστες που έφτασαν στη χώρα μας λίγο μετά τη 1:00. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται βοήθεια και ακόμη δύο αεροσκάφη καναντέρ από τη Γαλλία, καθώς και βοήθεια από άλλες έξι χώρες που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα που υπέβαλε η Ελλάδα.

Σημειώνεται, ότι ήδη στην πυρκαγιά της Αττικής επιχειρούν 40 πυροσβέστες από την Κύπρο και δύο αεροσκάφη στην Κρήτη, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό πού θα σταλούν οι 83 Γάλλοι και τα γαλλικά καναντέρ που θα φτάσουν. Επίσης, αναμένονται 112 πυροσβέστες με 23 οχήματα από τη Ρουμανία, 100 πυροσβέστες από τη Λιθουανία και πεζοπόρο τμήμα, 15 πυροσβέστες από το Ισραήλ, 2 αεροσκάφη από τη Σουηδία, ακόμη ένα καναντέρ από την Κροατία και 3 ελικόπτερα από την Ελβετία.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, αυτήν την ώρα στην Αττική επιχειρούν συνολικά 450 πυροσβέστες με 40 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 150 οχήματα, το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ από τις 6:00 κάνουν ρίψεις από αέρος 3 ελικόπτερα και 7 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν οι 40 πυροσβέστες από την Κύπρο, ο ελληνικός στρατός με πεζοπόρα τμήματα, η ΕΛΑΣ, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Στις άλλες μεγάλες πυρκαγιές επιχειρούν:

Στη Βόρεια Εύβοια, 240 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 65 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν το Λιμενικό Σώμα, ο ελληνικός στρατός με πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές πυροσβέστες και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Στην Αρχαία Ολυμπία, 310 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 105 οχήματα, ομάδα Σ.μη.Ε.Α., το 2ο Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν ο ελληνικός στρατός και η ΕΛΑΣ, εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

310 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 105 οχήματα, ομάδα Σ.μη.Ε.Α., το 2ο Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν ο ελληνικός στρατός και η ΕΛΑΣ, εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Στην Ανατολική Μάνη Λακωνίας, σε Καστανιά και Καρυούπολη επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 25 οχήματα, και 1 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

σε Καστανιά και Καρυούπολη επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 25 οχήματα, και 1 Ε/Π. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Λιμογάρδι Φθιώτιδας είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα και 1 Ε/Π.

