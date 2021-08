Πολιτική

Φωτιές - ΣΥΡΙΖΑ: πού είναι τα εναέρια μέσα σήμερα;

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να πορευόμαστε δίχως σχέδιο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα οφείλουμε όλοι να συνδράμουμε για να σώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί», υπογραμμίζει ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης για τις πυρκαγιές.

«Απευθύνουμε ωστόσο έκκληση στην κυβέρνηση που έχει την επιχειρησιακή ευθύνη, να ενημερώσει δημόσια και υπεύθυνα τους πολίτες για το ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας», προσθέτει, απευθύνοντας συγκεκριμένα ερωτήματα:

«Πόσα εναέρια μέσα επιχειρούν, από ποια ώρα, πού ακριβώς επιχειρούν και ποια η διασπορά τους στη χώρα, γιατί αυξάνονται οι δημόσιες καταγγελίες για σοβαρές ελλείψεις και απουσία συντονισμού, γιατί δε ζητήθηκε έγκαιρα ισχυρή ενίσχυση του στόλου από άλλες χώρες».

