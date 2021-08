Πολιτική

Τσίπρας για φωτιές: Υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες γι' αυτό που ζούμε

«Τούτες τις κρίσιμες, τραγικές στιγμές, η θλίψη και η οργή, δικαιολογημένα διαπερνούν τα συναισθήματα όλων μας», υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η χώρα περνάει κρίσιμες στιγμές. Μια ιστορικών διαστάσεων καταστροφή συντελείται μπροστά στα μάτια μας. Άνθρωποι κινδυνεύουν. Δάση, σπίτια και επιχειρήσεις, οι κόποι μιας ζωής παραδίνονται στη μανία της φωτιάς», τονίζει ο Αλ. Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι «η κλιματική αλλαγή είναι η βασική αιτία. Είναι εδώ, ως καταστροφική συνθήκη, αλλά όχι ως δικαιολογία».

Όπως σημειώνει, «απαιτεί περίσκεψη, και νέες προσεγγίσεις η αντιμετώπιση της, αλλά κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρύβεται πίσω της».

«Τούτες τις κρίσιμες, τραγικές στιγμές, η θλίψη και η οργή, δικαιολογημένα διαπερνούν τα συναισθήματα όλων μας. Υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες γι' αυτό που ζούμε. Δεν είναι όμως τώρα η ώρα της απόδοσής τους», δηλώνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και υπογραμμίζει.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα και μόνο πρόταγμα: Να συμβάλουμε όλοι με κάθε δυνατό τρόπο για να μπει ένα τέλος στο δράμα της φωτιάς. Τώρα είναι η ώρα της μάχης και της αλληλεγγύης. Είναι η ώρα να ενώσουμε δυνάμεις».

Ο Αλ. Τσίπρας απευθύνει έκκληση «να στηρίξουμε όλοι τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που με κόπο και κίνδυνο της ζωής τους παλεύουν με τις φλόγες» και «να στηρίξουμε κυρίως όσους τούτη την ώρα δοκιμάζονται πιο σκληρά, όσους είδαν μέσα σε λίγα λεπτά να χάνονται οι περιουσίες και οι κόποι μιας ζωής».

«Αυτό προέχει σήμερα. Και αύριο θα συζητήσουμε τα πώς, τα γιατί, και τα πρέπει», τονίζει.

«Σας καλώ όλες και όλους να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή τη μάχη. Και δεσμεύομαι: Όταν με το καλό νικήσουμε τις φλόγες, και βρεθούμε αντιμέτωποι με την ανάγκη να επουλώσουμε τις πληγές, θα είμαστε εδώ. Τίποτα και κανένας δεν θα ξεχαστεί», καταλήγει.

