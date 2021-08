Οικονομία

Φωτιές - Διακοπές ρεύματος: Ποιες περιοχές έχουν προβλήματα ηλεκτροδότησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πυρκαγιές προκαλούν προβλήματα ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές.



Χθες ενεργοποιήθηκε το σχέδιο άμυνας του συστήματος ηλεκτροδρότησης με εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος στην Αττική., εξαιτίας των προβλημάτων στο δίκτυο που προκαλούν οι φωτιές που μαίνονται στην χώρα.

Μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα ο Αγιος Στέφανος, οι Αφίδνες, η Ιπποκράτειος Πολιτεία καθώς και η Ροδόπολη και η Δροσοπηγή, ενώ χωρίς ρεύμα έμειναν και πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα στο σκοτάδι παραμένουν δεκάδες χωριά στην Ηλεία, την Μεσσηνία, την Φωκίδα, την Μάνη ενώ προβλήματα συνεχίζουν να παρατηρούνται στα νησιά Κω-Λέρο.

Σε ανακοίνωσή του χθες ο ΔΕΔΔΗΕ ανέφερε ότι «ενημερώνει τους καταναλωτές ότι προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της ηπειρωτικής χώρας είναι σε ετοιμότητα να πραγματοποιήσει εκ περιτροπής διακοπές σε συνεννόηση με τον ΑΔΜΗΕ».

Ο πρέδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης, πάντως, μιλώντας στον ΣΚΑΙ το πρωί του Σαββάτου, είπε ότι δεν θα υπάρξουν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα στην Αττική.

Έτσι, το εφεδρικό σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα όταν και ο ΑΔΜΗΕ έδωσε εντολή να επανέλθει το ρεύμα σε όλους τους καταναλωτές. Οι διακοπές ρεύματος που εντοπίζονται σε πολλές περιοχές αυτή την ώρα οφείλονται σε τοπικά φαινόμενα που προκαλούνται από τις πυρκαγιές και δεν είναι αποτέλεσμα απόφασης για αποφυγή μπλακ άουτ.



Ο ΔΕΔΔΗΕ συνιστά λελογισμένη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών συνθηκών, η οποία όπως σημειώνει μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των καταναλωτών.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών του ηλεκτρικού ρεύματος, ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή στους πολίτες στα ακόλουθα:





Να αποφεύγουν τη χρήση ανελκυστήρων προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εγκλωβισμού τους.

Για λόγους ασφαλείας, όλοι οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ηλεκτροδότηση μπορεί να επανέλθει ανά πάσα χρονική στιγμή και άρα όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται διαρκώς «υπό τάση».



Τέλος υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες παρακαλούνται κατά τις ώρες αιχμής 13:00-15:00 και 18:00-22:00 να:

Αποφεύγουν τη χρήση των ηλεκτροβόρων συσκευών (πλυντήριο, φούρνος, θερμοσίφωνας κ.λπ.) και να τη μεταθέτουν κατά τις λοιπές ώρες (εκτός αιχμής).

Ρυθμίζουν τη θερμοκρασία των κλιματιστικών στους 26 βαθμούς .

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Εύβοια: Νέο πύρινο μέτωπο προς Αιδηψό

Σεισμός στη Νίσυρο: Νέα δόνηση “ταρακούνησε” το νησί

Έγκλημα στη Λάρισα: Στη φυλακή ο συζυγοκτόνος