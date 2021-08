Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο Johnson - Μετάλλαξη Δέλτα: Δεν χρειάζεται ενισχυτική δόση

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα νέας μελέτης για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.



Το μονοδοσικό εμβόλιο της αμερικανικής Johnson & Johnson είναι σε ικανοποιητικό βαθμό αποτελεσματικό κατά της πιο μεταδοτικής και ολοένα εξαπλωνόμενης παραλλαγής Δέλτα του κορονοϊού, χωρίς να χρειάζεται ενισχυτική δόση, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη μελέτη σε περίπου 480.000 υγειονομικούς στη Νότια Αφρική.

Πρόκειται για το πρώτο "τεστ" της αποτελεσματικότητας τού εμβολίου σε πραγματικές συνθήκες έναντι της Δέλτα και τα σχετικά προκαταρκτικά αποτελέσματα, που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή από το Υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής, δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό.

Το εμβόλιο εμφάνισε αποτελεσματικότητα 71% έναντι του κινδύνου βαριάς νόσου και νοσηλείας, καθώς και έως 95% κατά του κινδύνου θανάτου. Μάλιστα η μελέτη με την ονομασία Sisonke εμφανίζει το εν λόγω εμβόλιο να "δουλεύει" καλύτερα έναντι της Δέλτα από ό,τι έναντι προηγούμενων παραλλαγών του ιού SARs-CoV-2 όπως η Βήτα (νοτιοαφρικανική).

Στις λίγες περιπτώσεις που εμβολιασμένοι αρρώστησαν από Covid-19, είχαν ήπια συμπτώματα στο 96% των περιπτώσεων και τα περιστατικά σοβαρής νόσου ή θανάτου ήσαν κάτω του 0,05%. Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης δύο περιπτώσεις σπάνιας θρόμβωσης που σχετιζόταν με το εμβόλιο, αλλά και οι δύο ασθενείς ανέρρωσαν πλήρως στη συνέχεια.

«Πιστεύουμε ότι αυτό το εμβόλιο κάνει αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε, δηλαδή να εμποδίζει τους ανθρώπους να εισάγονται στο νοσοκομείο, να καταλήγουν σε μονάδα εντατικής θεραπείας και να πεθαίνουν», δήλωσε η δρ Λίντα-Γκέιλ Μπέκερ, υπεύθυνη της μελέτης (που διήρκεσε από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο φέτος) και διευθύντρια του Κέντρου Ντέσμοντ Τούτου του Πανεπιστημίου του Κέιπ Τάουν.

Τόσο η Μπέκερ όσο και η δρ Γκλέντα Γκρέι, πρόεδρος του Νοτιοαφρικανικού Συμβουλίου Ιατρικής Έρευνας, δήλωσαν ότι, με βάση τα ευρήματα, αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται δεύτερη ενισχυτική δόση του εμβολίου, σύμφωνα με τους "Τάιμς της Νέας Υόρκης".

Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να καθησυχάσουν τα εκατομμύρια των ανθρώπων διεθνώς που έχουν εμβολιαστεί με J&J, καθώς μερικοί επιστήμονες προηγουμένως είχαν εκφράσει ανησυχίες ότι ένα μονοδοσικό εμβόλιο μπορεί να μην είναι επαρκές κατά της παραλλαγής Δέλτα. Για «πολύ καλά νέα στη μάχη κατά της παγκόσμιας πανδημίας Covid-19», έκανε λόγο ο διακεκριμένος ιολόγος δρ Νταν Μπαρούχ του Ιατρικού Κέντρου Beth Israel Deaconess της Βοστώνης.

