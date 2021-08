Πολιτική

Φωτιές: Ο Μητσοτάκης στην 112 Πτέρυγα Μάχης (εικόνες)

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην "φωλιά" των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου την 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα, όπου συνομίλησε με τους χειριστές, τους μηχανικούς και τους συντηρητές των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair (CL-215 και CL-415).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε αναλυτικά από τους πιλότους που επέστρεφαν στην αεροπορική βάση μετά τις τελευταίες ρίψεις πριν τη δύση του ηλίου για τις δύσκολες επιχειρήσεις κατάσβεσης στα μεγάλα πύρινα μέτωπα, και από το τεχνικό προσωπικό για τις απαιτητικές διαδικασίες συντήρησης των αεροσκαφών και την κατάσταση των πτητικών μέσων.

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε θερμά τους χειριστές για τον αγώνα που δίνουν αδιάκοπα τις τελευταίες ημέρες με τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, κάνοντας ρίψεις νερού μέσα από τους καπνούς και σε πολύ κοντινή απόσταση από τις φλόγες, και τους μηχανικούς που φροντίζουν ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας για την πτητική ικανότητα των αεροσκαφών.

Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε επίσης με δύο Γάλλους πιλότους που έχουν έρθει στην Ελλάδα για να συνδράμουν στην καταπολέμηση των πυρκαγιών και τους εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την αλληλεγγύη προς την Ελλάδα. Οι Γάλλοι χειριστές του απάντησαν ότι η προσφορά βοήθειας σε τέτοιες συνθήκες είναι κάτι φυσικό και αυτονόητο.





ΣΥΡΙΖΑ: Τελικά τα Canadair βρέθηκαν…

Επικριτικά σχολίασε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην 112ΠΜ:

"Τα έψαχναν οι πολίτες της χώρας μας εδώ και αρκετές ημέρες, που καίγονται οι περιουσίες τους στην Αν. Αττική, στην Εύβοια, στην Ηλεία, στην Μάνη, στην Αρκαδία.

Τα ψάχνουν ακόμη σήμερα στην Εύβοια και στην Ηλεία.

Τα ανακάλυψε ο κος Μητσοτάκης στην Ελευσίνα, όπου φανταζόμαστε ότι θα είναι κρυμμένα και τα υπόλοιπα από τα 74 (;;;;) αντιπυρικά αεροσκάφη που μας ενημέρωσε ο κ. Σκέρτσος ότι διαθέτουμε.

Επειδή όμως τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, καλό είναι ο κ. Μητσοτάκης να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια την ώρα της καταστροφής.

Αντί της Ελευσίνας για να πει σε όλους τους πολίτες της χώρας μας να μην πιστεύουν τα μάτια τους που δε βλέπουν αεροπλάνα να επιχειρούν, καλό θα ήταν να επισκεφθεί την Εύβοια, την Ηλεία ή την Ανατολική Αττική και να μιλήσει με πολίτες, δημάρχους ή έστω με περιφερειάρχες του κόμματος του για να τον ενημερώσουν.

Επαναφέρουμε λοιπόν τα ερωτήματα και θα τα επαναφέρουμε πρωί, μεσημέρι και βράδυ μέχρι η κυβέρνηση Μητσοτάκη να απαντήσει υπεύθυνα και με ειλικρίνεια:

Ποιο είναι το σχέδιο πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση της κρίσης των πυρκαγιών;

Πόσα εναέρια μέσα επιχειρούν, ποιες ώρες, σε ποιες περιοχές, και ποια η διασπορά τους στη χώρα;

Σε κάθε περίπτωση το χειρότερο που θα μπορούσε να κάνει ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του είναι να προσπαθούν να ωραιοποιήσουν την σκληρή οδυνηρή πραγματικότητα, χωρίς το παραμικρό σχέδιο για την αντιμετώπισή της".

