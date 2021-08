Οικονομία

Φωτιές - ΕΥΔΑΠ: αποκαταστάθηκε πλήρως η υδροδότηση

Η ανακοίνωση της Εταιρείας Ύδρευσης και οι διαμαρτυρίες πολιτών που παραμένουν χωρίς νερό επί ημέρες.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Κυριακής η ΕΥΔΑΠ, σχετικά με τα προβλήματα που προκλήθηκαν στο δίκτυο της, από την μεγάλη φωτιά στην Αττική, αναφέρει τα εξής:

«Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι από χθες βράδυ έχει επανέλθει πλήρως η υδροδότηση της Βόρειας Αττικής.

Η ΕΥΔΑΠ ευχαριστεί τους καταναλωτές για την κατανόηση και την ανταπόκρισή τους στις συστάσεις της Εταιρείας για συνετή χρήση νερού.

Επίσης, η Εταιρεία ευχαριστεί τους ανθρώπους του ΔΕΔΔΗΕ, του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ για την εντατική προσπάθεια που κατέβαλαν και για την αυταπάρνηση με την οποία εργάστηκαν για την πλήρη επαναφορά της υδροδότησης στην Βόρεια Αττική».

Ωστόσο, πολίτες από διάφορες περιοχές, όπως από τον Άγιο Στέφανο και τον Διόνυσο, αλλά και άνθρωποι απο το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, επικοινωνούν με τον ΑΝΤ1 και αναφέρουν ότι δεν έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση στην περιοχή τους.

