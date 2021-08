Κοινωνία

Λήξη συναγερμού για την 50χρονη που είχε εξαφανιστεί

Η περιπέτεια της γυναίκας έληξε, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η περιπέτεια της Καμάρα Μαρίνας, 50 ετών, έληξε σήμερα το πρωί, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», «η Καμάρα Μαρίνα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την οικογένειά της σήμερα το πρωί και στη συνέχεια απευθύνθηκε στην Άμεση Δράση στην Αθήνα. Είναι καλά στην υγεία της. Μέσα από την καλή συνεργασία του Τμήματος Ασφαλείας Πατρών με τις αστυνομικές αρχές της Αθήνας, την οικογένεια της Καμάρα Μαρίνας και το Χαμόγελο του Παιδιού, η κα Καμάρα θα λάβει την φροντίδα που χρειάζεται από τους οικείους της».

««To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Καμάρα Μαρίνα και την οικογένειά της για οτιδήποτε χρειαστε», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η 50χρονη γυναίκα εξαφανίστηκε, στις 02/08, από την περιοχή της Πάτρας, οπότε και ενημερώθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού» και προχώρησε την Παρασκευή 6/8/2021, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της.

