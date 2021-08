Πολιτική

Φωτιές: διάγγελμα Μητσοτάκη και συσκέψεις για τα μέτρα

Υπουργικό Συμβούλιο και συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού τις επόμενες ημέρες.

Στις 11.00, θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων και την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών.

Η σύσκεψη για την στήριξη των πυρόπληκτων θα γίνει με την συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού, του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Αμυρά, του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Θοδωρή Λιβάνιου, του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, αρμόδιου για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκη Σκέρτσου, του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη, του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής Αθανάσιου Πετραλιά, του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής Χρήστου Τριαντόπουλου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Γιώργου Καραγιάννη.

Σύμφωνα με ενημέρωση απο το Μέγαρο Μαξίμου, το απόγευμα θα μεταδοθούν δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αύριο, Τρίτη, στις 15.00, θα συνεδριάσει, με το ίδιο θέμα, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο.

Εντός της εβδομάδας, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

