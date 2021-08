Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κρήτη: Καμπανάκι κινδύνου για τις ΜΕΘ

«Η Κρήτη θα ζήσει ότι βίωσε η Ιταλία στο πρώτο κύμα της πανδημίας», υποστηρίζει ο διευθυντής της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Σε πολύ οριακό σημείο φαίνεται ότι βρίσκονται οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων της Κρήτης, καθώς πλέον σε λίγες μέρες δεν θα διαθέτουν κρεβάτια για τη νοσηλεία τόσο κρουσμάτων covid, όσο και άλλων περιστατικών.

«Πρέπει οι Κρητικοί να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Η κατάσταση θα εξελιχθεί δραματικά στο νησί το επόμενο διάστημα. Η Κρήτη θα ζήσει ότι βίωσε η Ιταλία στο πρώτο κύμα της πανδημίας», δήλωσε στην ΕΡΤ Ηρακλείου ο διευθυντής της ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και συντονιστής των Μονάδων του νησιού κ. Δημήτρης Γεωργόπουλος.

ΜΕΘ – ΠΑΨΝΗ: Κατειλημμένες οι 25 από τις 27 κλίνες

«Στα 14 κρεβάτια νοσηλεύονται ασθενείς covid, ηλικίας 19 έως 84 ετών και τα υπόλοιπα 11 εξυπηρετούν άλλα περιστατικά. Είναι θέμα χρόνου να καλυφθούν τα 2 διαθέσιμα κρεβάτια. Όλοι οι ασθενείς covid που νοσηλεύουμε στη ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι. Εάν είχαν εμβολιαστεί σήμερα δεν θα βρίσκονταν στην ΜΕΘ.

Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι το εμβόλιο σώζει ζωές. Λυπάμαι που το λέω αλλά κάποιοι από τους ανθρώπους που βρίσκονται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας δεν θα τα καταφέρουν. Και μεταξύ αυτών δεν είναι η 84χρονη η κατάσταση της οποίας εξελίσσεται καλά. Θα είναι μικρότεροι σε ηλικία», τονίζει ο κ. Γεωργόπουλος.

Το πρόβλημα της Κρήτης, σύμφωνα με τον κ. Γεωργόπουλο δεν σχετίζεται με τον τουρισμό. Όπως επισημαίνει δεν ευθύνονται οι ξένοι τουρίστες για την αύξηση του αριθμού των νοσούντων από κορονοϊό. Γι’ αυτό την ευθύνη φέρουν οι Κρητικοί, οι οποίοι από τη μια αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο και από την άλλη δεν προσέχουν στις κοινωνικές τους επαφές, με αποτέλεσμα η κατάσταση να έχει ξεφύγει.

«Έχουμε περιπτώσεις σε χωριά, ιερείς εμποδίζουν τον κόσμο να εμβολιαστεί, δίχως να αντιλαμβάνονται το κακό που κάνουν. Κάποιοι από αυτούς καταλήγουν στα νοσοκομεία αφού νοσούν με κορονοϊό» είπε.

