Πολιτική

Τσίπρας για φωτιές: Σχέδιο 7 σημείων για την επόμενη μέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαρύτατες ευθύνες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που αγνόησε προειδοποιήσεις αλλά και το σχέδιο Γκολντάμερ καταλόγισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Για «ήττα μιας πολιτείας που δεν μπόρεσε να αποτρέψει μια "μεγάλη καταστροφή"» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί αυτήν την ώρα για τις πυρκαγιές, ενώ χαρακτήρισε «εγκληματική» την ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία αγνόησε τις προειδοποιήσεις.

«Η χώρα μας βιώνει μια μεγάλη καταστροφή. Οι ώρες της συμφοράς που ζούμε είναι ώρες αλήθειας. Οφείλουμε όλοι μας, και πρώτα η κυβέρνηση, να δούμε κατάματα την τραγωδία και να αναμετρηθούμε με τις αιτίες της», ανέφερε στην έναρξη της ομιλίας του.

«Να αναμετρηθούμε με την απελπισία, την αγανάκτηση και την οργή όσων αισθάνονται αβοήθητοι ενώ χάνονται τα σπίτια, και το βιός τους. Να αναμετρηθούμε με την ήττα μιας πολιτείας που δεν μπόρεσε να την αποτρέψει. Να αναμετρηθούμε με τη δύσκολη επόμενη μέρα και τα μέτρα για την επούλωση των πληγών. Υλικών, αλλά και ηθικών. Και να μην κρυφτούμε πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα, προσχηματικές και ανέξοδες συγνώμες», πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι σήμερα προέχει «να συμβάλλουμε για να γίνει η οργή δύναμη αλλαγής», «ώστε όσοι είδαν το σπίτι και τη ζωή τους να καίγονται, να μην αφεθούν εγκαταλειμμένοι στην απελπισία».

«Η κλιματική αλλαγή είναι αναμφίβολα μια ζώσα και άκρως επικίνδυνη πραγματικότητα. Δεν μπορεί, όμως, να αποτελεί δικαιολογία», σημείωσε. «Αντιθέτως, η επίγνωσή της μας προσθέτει το βάρος να προετοιμαστούμε σε βάθος, για την αντιμετώπισή των ακραίων φαινομένων, που από εδώ και στο εξής θα είναι συχνά», συμπλήρωσε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση «δεν μπορεί να επικαλεστεί την κλιματική αλλαγή ως δικαιολογία».

«Γιατί αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας, όπως και τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων. Ακόμα χειρότερα, αγνόησε τα σχέδια που της παραδώσαμε. Κι αυτή είναι ίσως η πιο σοβαρή και εγκληματική ευθύνη, που πρέπει να της καταλογιστεί», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ.Τσιπρας τόνισε επίσης:

"Ακόμη ηχούν στα αυτιά όλων μας οι δηλώσεις για το πόσο υποδειγματικά λειτούργησε ο κρατικός μηχανισμός ενώ καιγόταν η μισή Ελλάδα. Οι διαψεύσεις των πολιτών που έβλεπαν τη ζωή τους να γίνεται στάχτη και ζητούσαν βοήθεια από πυροσβεστικά αεροπλάνα, ότι δήθεν δε τα βλέπουν γιατί έχει καπνούς. Αυτό μάλιστα επανέλαβε ο πρωθυπουργός και στο χτεσινό του διάγγελμα. Ή ο κυνισμός ότι η προστασία της ζωής, των υποδομών και της περιουσίας των πολιτών είναι απλά ένας ανέφικτος συνδυασμός".

Η πρόταση 7 σημείων του ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε αναλυτικά την πρόταση 7 σημείων του κόμματός του το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:

Να κηρυχθούν άμεσα αναδασωτέες όλες οι καμένες εκτάσεις, να απαγορευτεί κάθε αλλαγή χρήσης γης μέχρι να ολοκληρωθεί κατά προτεραιότητα ο χωρικός και πολεοδομικός σχεδιασμός στις περιοχές αυτές (τοπικά χωρικά σχέδια, δασικοί χάρτες, κτηματολόγιο).

Να αποτραπεί κάθε είδος παρασιτικής λογικής.

Να εκπονηθεί σε συνεργασία με όλα τα κόμματα και επιστημονικούς φορείς Εθνικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και των συνεπειών των φυσικών καταστροφών.

"Το σχέδιο αυτό πρέπει να ενσωματώνει τη σύγχρονη επιστημονική γνώση και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει συνεχής συνεργασία και αλληλοτροφοδότηση με τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας αλλά και διεθνώς, να έχει ορίζοντα δεκαετίας, να αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, και να αναθεωρείται εφόσον χρειάζεται" σύμφωνα με τον τέως πρωθυπουργό.

Να αξιοποιηθεί έστω και τώρα το πόρισμα Γκολντάμερ για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών με έμφαση στην πρόληψη και τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Να υιοθετηθεί η ολοκληρωμένη πρόταση Νόμου που καταθέσαμε από το 19 για την ίδρυση Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας και Ανθεκτικότητας που θα την στελεχώσουν πρόσωπα κοινής αποδοχής με συμφωνία να παραμείνουν τα ίδια ανεξαρτήτως κυβέρνησης.

Η πρόταση μεταξύ άλλων προβλέπει η νέα Αρχή να έχει ένα Μόνιμο και διαρκές Επιστημονικό Συμβούλιο από όλα τα ερευνητικά επιστημονικά ιδρύματα και δομές της χώρας που εμπλέκονται στην πρόβλεψη, τη μελέτη, την έρευνα και το πείραμα στον τομέα των φυσικών καταστροφών (Δημόκριτος, ΕΜΥ, Εθνικό Αστεροσκοπείο, ΕΛΚΕΘΕ, Ελληνικός Οργανισμός Διαστήματος, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Ινστιτούτα Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων).

- Ένα Μόνιμο και διαρκές Επιτελείο Διοίκησης (με τη συμμετοχή όλων των επιχειρησιακών βραχιόνων, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, ΕΛΑΣ, Λιμενικό, εθελοντικά σώματα, Δασική Υπηρεσία, Τεχνικές Υπηρεσίες και Διευθύνσεις του Υπ. Υποδομών) και με την εξουσιοδότηση να αξιοποιεί τις δυνατότητες, τα μέσα, το προσωπικό και την εμπειρία που διαθέτουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και καταστάσεων.

- Την Κατάρτιση Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών προκειμένου να αποτελέσει τον Εθνικό Οδηγό και το πρότυπο για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών στη χώρα, από το μικρότερο έως το υψηλότερο χωρικό επίπεδο.

Να εκπονηθούν Τοπικά Αναπτυξιακά Σχέδια για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη των περιοχών που έχουν πληγεί, με ιδιαίτερη έμφαση στο τοπικό παραγωγικό μοντέλο και ειδική μέριμνα για τη συγκράτηση του πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων στις περιοχές αυτές.

Συγκεκριμένα ο κ.Τσίπρας ανέφερε:

"Η βόρεια Εύβοια μέχρι πριν λίγα 24ωρα ήταν ένα παράδεισος. Από αυτή την εβδομάδα, είναι τόπος αγωνίας. Πώς, άραγε θα ζήσουν αυτοί οι συμπολίτες μας; Πως θα τα καταφέρουν να βγάλουν τους επόμενους μήνες, τον ερχόμενο χειμώνα; Σε ποια δουλειά θα δουλέψουν; Πώς θα ξαναφτιάξουν τη ζωή τους;.. Αυτά τα ερωτήματα πλανιόνται πάνω από όλες τις περιοχές που κατέκαψαν οι πυρκαγιές. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν, είναι μια μεγάλη και άμεση παρέμβαση με φιλοδοξία την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη κάθε περιοχής, που θα παίρνει υπόψη τα νέα δεδομένα. Να σχεδιαστούν και να αρχίσουν να υλοποιούνται άμεσα τοπικά και περιφερειακά σχέδια ανασυγκρότησης και ανάπτυξης με δημόσιες επενδύσεις αλλά και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα".

Να ανασχεδιασθεί η κατεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής και τα Τοπικά Σχέδια ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και των άλλων περιοχών που έχουν πληγεί.

Να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο για αποζημιώσεις αλλά και για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας των πληττόμενων περιοχών.

Σχέδιο Γκολντάμερ

Ο κ. Τσίπρας έκανε μια αναδρομή στο καλοκαίρι του 18, όπου αμέσως μετά τη καταστροφική και φονική πυρκαγιά στο Μάτι, ζήτησε τη συνδρομή του καθηγητή Γκολντάμερ, πρόεδρου του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για τις πυρκαγιές στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ.

Όπως είπε ο κ. Τσίπρας, ο καθηγητής Γκολντάμερ έθεσε ως προϋπόθεση να έχει τη συναίνεση και του τότε αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κου Μητσοτάκη, προκειμένου να είναι βέβαιος ότι δε θα ετοιμάσει κάτι που θα αμφισβητηθεί, ή δεν θα αξιοποιηθεί σε περίπτωση αλλαγής της κυβέρνησης, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρόσθεσε:

"Συμφώνησα, μαζί του. Και τελικά συμφώνησε και ο κος Μητσοτάκης. Τον Φλεβάρη του 19 η Επιτροπή, μας παρέδωσε το πολυσέλιδο πόρισμά της. Το πόρισμα προέβλεπε την προετοιμασία μιας μεγάλη διοικητικής μεταρρύθμισης για την αναδιοργάνωση του συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και την αντικατάσταση της «Πολιτικής Προστασίας», από μια σύγχρονη δομή, έναν Ενιαίο Φορέα διαχείρισης των έκτακτων αναγκών - με λειτουργική, επιχειρησιακή και επιστημονική αναβάθμιση σε σχέση με τα όσα ίσχυαν μέχρι τότε.

Αυτό -όπως είπε ο κ.Τσίπρας- ήταν ένα σχέδιο ριζικής μεταρρύθμισης που κατέληξε στην πρόταση για την ίδρυση Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας και Ανθεκτικότητας, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ματαίωσε τελικά το σχέδιο, ενώ "αγνόησε το Νοέμβρη του 19, το πλήρες σχέδιο με τη μορφή πρότασης νόμου, την οποία επίσης η κυβέρνηση της ΝΔ αγνόησε".

Αναφέρθηκε στο "επιτελικό κράτος" το οποίο "στον πιο κρίσιμο τομέα που αφορά την ασφάλεια των πολιτών αποδείχτηκε ξεχαρβαλωμένο και ελάχιστα επιτελικό" και σημείωσε ότι "υπάρχουν 45 συναρμόδιοι φορείς για τη πρόληψη μιας πυρκαγιάς καθώς και 17 φορείς και 6 υπουργεία για τη καταστολή".

Καταλήγοντας στην εισήγησή του ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι "η επόμενη μέρα της επούλωσης των πληγών, της ανασυγκρότησης, και της θωράκισης της χώρας, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αναλάβει το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Που αποδείχτηκε βαθιά δυσλειτουργικό, αναποτελεσματικό και επικίνδυνο" και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό με αφορμή την χθεσινή του δήλωση, λέγοντας ότι "μίλησε σα να μη διδάχτηκε τίποτε από την τραγωδία. Οφείλει να σταματήσει με την άγονη προπαγάνδα να ρίχνει αλάτι στις πληγές του ελληνικού λαού".

Ο Τσίπρας κατέληξε λέγοντας "Θέλω να διαβεβαιώσω κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι εδώ ως δύναμη πατριωτικής ευθύνης. Να σταθεί δίπλα σε όσους δοκιμάζονται. Να υποδείξει λύσεις".





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Τζανάκης: θα γίνει Μπέργκαμο η Κρήτη, αν συνεχίσουμε έτσι (βίντεο)

Σέρρες: 20χρονος σκότωσε συνομιλικό του

Πόλο - Παπαναστασίου για φωτιές: είμαστε πνευματικά και υλικά δίπλα στους πυρόπληκτους (βίντεο)