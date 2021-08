Κοινωνία

Φωτιά στην Γορτυνία: νέες εκκενώσεις οικισμών

Συνεχής η μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση στο Λιβαδάκι. Ποιες περιοχές εκκενώθηκαν.

Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στο πύρινο μέτωπο της Γορτυνίας στην Αρκαδία, όπου το μεσημέρι στάλθηκε μέσω του 112, νέα εντολή εκκένωσης για τις περιοχές Λιβαδάκι και Καπελλίτσα, με προτροπή προς τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς τη γέφυρα Σέκουλα.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, Χρήστο Λαμπρόπουλο, το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή Λιβαδάκι, όπου υπάρχει πολύ πυκνή βλάστηση.

Επίσης, αναζωπυρώσεις έχουν σημειωθεί στις περιοχές Τουμπίτσι, Δάφνη και Καπελίτσα, οι οποίες αντιμετωπίζονται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σχετικά με το δεύτερο μέτωπο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης, ο κ. Λαμπρόπουλος είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η εικόνα της φωτιάς είναι καλύτερη σήμερα».

