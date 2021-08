Αθλητικά

Στεφανίδη: επόμενος στόχος η νίκη στο Diamond League

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δήλωσε πως αισθάνεται καλά και είναι έτοιμη για μεγάλες επιδόσεις με τα μεγάλα κοντάρια.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ολοκληρώθηκαν με την Κατερίνα Στεφανίδη να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στο επί κοντώ, όμως η σεζόν για τη «χρυσή» Ολυμπιονίκη του Ρίο δεν τελείωσε. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επέστρεψε στις ΗΠΑ με τον σύζυγο και προπονητή της, Μίτσελ Κρίερ, και θα συνεχίσει τους αγώνες της στο μίτινγκ του Diamond League που θα γίνει στο Γιουτζίν, στις 21/8, ενώ προγραμματίζει να δώσει το «παρών» και στον τελικό της σειράς στη Ζυρίχη (9/9).

«Γενικά είμαι πολύ καλά. Νομίζω ότι τώρα αρχίζω και αισθάνομαι άνετα με τα μεγάλα κοντάρια, οπότε ελπίζω στους αγώνες που έρχονται να πετύχω το άλμα που δεν μπόρεσα στο Τόκιο. Με αυτά τα κοντάρια έκανα δύο αγώνες και πέρασα τα 4,80 μ., πιστεύω πως είναι αυτά που θα με πάνε ακόμη υψηλότερα. Στην προπόνηση έχω πηδήσει καλύτερα και από το πανελλήνιο ρεκόρ, κάτι που περιμένω να συμβεί και στους αγώνες που ακολουθούν», δήλωσε η Στεφανίδη και συμπλήρωσε.

«Στόχος μου να κυνηγήσω μια καλή επίδοση στο Γιουτζίν, γιατί στον τελικό στη Ζυρίχη δεν ξέρω αν θα βρούμε καλό καιρό, ενώ η προσοχή θα επικεντρωθεί στην κατάκτηση της νίκης και του διαμαντιού».

Η Στεφανίδη έχει αναδειχθεί νικήτρια άλλες τέσσερις φορές στο παρελθόν στη σειρά αγώνων Diamond League και αποτελεί μία από τις υποψήφιες για την κατάκτηση της νίκης και τη φετινή σεζόν. Θυμίζουμε πως ο νικητής προκύπτει από τον τελευταίο αγώνα κι όχι από τη βαθμολογία στο σύνολο των διοργανώσεων όπου συμμετείχε.

