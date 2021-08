Κοινωνία

Φωτιές - Αστυνομία: προσοχή σε εράνους από απατεώνες

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΛ.ΑΣ, για κρούσματα δράσης αετονύχηδων, σε περιόδους, όπως αυτή, με τις εκκλήσεις για συγκέντρωση προσφορών.

Σε ανακοίνωση της, η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει τα εξής:

«Κατά το παρελθόν, κυρίως μετά από περιστατικά που ευαισθητοποιούν την κοινή γνώμη, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα οικονομικής εξαπάτησης πολιτών, οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν σε εράνους – εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων, στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα, όπως έχει διαπιστωθεί διεθνώς, επιτήδειοι προφασιζόμενοι τη συγκέντρωση χρημάτων για την υποστήριξη θυμάτων, υποδεικνύουν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών για τη συγκέντρωση ποσών, χωρίς ωστόσο να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να διασφαλίζεται η κατάληξη αυτών.

Λόγω των πρόσφατων πυρκαγιών και καθώς δημιουργούνται συνθήκες τέλεσης ανάλογων περιστατικών, η Ελληνική Αστυνομία δρώντας προληπτικά, συστήνει στους πολίτες να εμπιστεύονται μόνο θεσμοθετημένους φορείς, οι οποίοι υπόκεινται σε έλεγχο από την πολιτεία, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα εξαπάτησής τους από επιτήδειους, με φυσικό τρόπο ή διαδικτυακά.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε κάθε περίπτωση να ενημερώνουν τις τοπικές αστυνομικές Αρχές ή να επικοινωνούν με την Άμεση Δράση, καλώντας τον τριψήφιο αριθμό 100, ακόμη και σε απόπειρα απάτης σε βάρος τους».





