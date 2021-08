Κοινωνία

Φωτιά στην Ιπποκράτειο Πολιτεία: “χάθηκαν οι “ζωές” μας, μαζί με τα καμένα σπίτια” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εικόνες που αντικρίζουν οι κάτοικοι, επιστρέφοντας στα σπίτια τους είναι αποκαρδιωτικές. Τίποτα δεν είναι πλέον ίδιο. Η ζωή τους άλλαξε από τη μία στιγμή στην άλλη.

Καθηλώνουν τα λόγια των πυρόπληκτων της Αττικής μέσα στα αποκαίδια της... ζωής τους.

Η Στέλλα, ο Μάνος και η 10χρόνη κόρη τους ζούσαν στο σπίτι τους, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, 10 ολόκληρα χρόνια . Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε μία στιγμή θα καταστρεφόταν.

"Τώρα έχουνε μείνει αποκαΐδια και στάχτες παντού. Δεν έχει μείνει τίποτα. Μέσα ήτανε η κουζίνα ,στη μέση η τραπεζαρία και το σαλόνι παραπέρα. Δεν έχει μείνει τίποτα από όλα αυτά. Φεύγοντας έκανα την προσευχή μου έκανα τον σταυρό μου , φίλησα τις εικόνες μου .Είπα θα ξανά έρθω αλλά όταν ήρθα δυστυχώς αντίκρυσα αυτό" λέει συγκλονισμένη η Στέλλα Μαρούλη

Την ώρα της φωτιάς ο σύζυγός της βοηθούσε ως εθελοντής πυροσβέστης σε κάποιο άλλο σημείο: "Εγώ ειδοποιήθηκα από έναν γείτονα ότι το σπίτι μου φλέγεται. Γύρισα και το είδα την στιγμή που είχε ήδη λαμπαδιάσει", προσθέτει ο Μάνος Αρβανιτίδης.

Καθοριστικός για τους δοκιμαζόμενους πολίτες ήταν και ο ρόλος της Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών. Εθελοντές πυροσβέστες από την πρώτη στιγμή έπεσαν στη μάχη με τις φλόγες.

"Εμείς ξεκινήσαμε από την Βαρυμπόμπη, στείλαμε τις δυνάμεις μας εκεί δώσαμε μάχη και την ύστατη μάχη εδώ στην Ιπποκράτειο Πολιτεία", τονίζει ο εθελοντής, Γιώργος Πελεκανάκης.

Κι ενώ προσπαθούσαν να περιορίσουν τη φωτιά, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οικογένειες και οι περιουσίες τους κινδύνευαν κάπου παρακάτω.

"Το μόνο που πρόλαβα να κάνω ήταν να σώσω τον σκύλο, που θεωρώ ότι ήταν αυτό που έπρεπε να κάνω εκείνη τη στιγμή", εξηγεί ο εθελοντής Γιάννης Παπαντώνης.

Αυτό που ζητούν τώρα είναι να ξαναχτίσουν τις ζωές τους...

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Αυξάνεται η διεθνής βοήθεια - Σε ποια μέτωπα επιχειρεί (βίντεο)

Φωτιά στην Εύβοια: η μεγαλύτερη φωτιά όλων των εποχών στην Ελλάδα (βίντεο)

Άνδρος: Εργαζόμενοι φοιτητές έσωσαν γυναίκα από πνιγμό (βίντεο)