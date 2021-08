Πολιτική

Μηταράκης για φωτιές στον ΑΝΤ1: ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις (βίντεο)

Όπως είπε οι μεταναστευτικές ροές έχουν σχεδόν μηδενιστεί, ενώ τα κέντρα υποδοχής μεταναστών στη χώρα μας, από 125 έχουν μειωθεί στα 36.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», υπογράμμισε ότι αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες ήταν πρωτόγνωρο για τη χώρα μας.

«Είχαμε εκατοντάδες πυρκαγιές μέσα σε λίγες μέρες και τον μεγαλύτερο καύσωνα από το 1987», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μηταράκης, αποδίδοντας τα φαινόμενα αυτά στην κλιματική αλλαγή.

Όπως είπε ο κ.Μηταράκης, πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης ήταν να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές και στη συνέχεια να περιοριστούν οι υλικές ζημιές, ενώ παράλληλα υπήρξε και κινητοποίηση για να αποφευχθούν δυσάρεστες και επικίνδυνες καταστάσεις που θα μπορούσε να φέρει ένα blackout, με την τεράστια ζήτηση ρεύματος.

Ο κ. Μηταράκης συμπλήρωσε ότι τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων που ανακοινώθηκαν είναι ικανά να προσφέρουν ανακούφιση στους πληγέντες και τόνισε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση μιας σειράς θεσμικών αλλαγών για την πρόληψη ανάλογων φαινομένων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.

Επίσης, ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε και στην πρωτοπορία της χώρας μας σε τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η απολιγνιτοποίηση, επιδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη περιβαλλοντική ευαισθησία, στους στόχους που έχουν τεθεί μέχρι το 2050, ενώ τέλος δεν παρέλειψε να κάνει και μια αναφορά στην ατομική ευθύνη που πρέπει να επιδεικνύεται για να αποφεύγουμε τέτοιες καταστροφές.

Σε ότι αφορά τις μεταναστευτικές ροές, έκανε λόγο για μείωση της τάξης του 96%, προσθέτοντας ότι από τα 125 κέντρα υποδοχής που είχαμε στην Ελλάδα, πλέον πέσαμε στα 36. Ως παράδειγμα έφερε την Χίο, που φιλοξενούσε περίπου 6.000 μετανάστες, ενώ τώρα πλέον φιλοξενεί περίπου 300.

Ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε και στην στάση της Τουρκίας, η οποία από τον Μάρτιο του 2020, με πρόσχημα την πανδημία του κορονοϊού, δεν δέχεται την επαναπροώθηση των παράτυπων μεταναστών που προέρχονται από τα εδάφη της, παρά τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και την πίεση που δέχεται από την Ε.Ε.

Τέλος και μεταξύ άλλων, εξέφρασε την ανησυχία τους για την νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στο Αφγανιστάν και η οποία είναι ικανή να πυροδοτήσει μια νέα μεταναστευτική κρίση.

