Φωτιές - ΟΣΕ: άνοιξε η σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Η γραμμή είχε υποστεί ζημίες από την καταστροφική πυρκαγιά

Σε πλήρη λειτουργία είναι πλέον, μετά την αποκατάσταση της από τον ΟΣΕ, η διπλή ηλεκτροκινούμενη σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών – Θεσσαλονίκης, που είχε υποστεί ζημίες από την καταστροφική πυρκαγιά μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 26+000 έως 29+000 και 35 +000 έως 48+500, στις περιοχές Βαρυμπόμπης και Αγ. Στεφάνου – Αφιδνών.

Μόλις επετράπη από την Πολιτική Προστασία, το βράδυ της Κυριακής 8.8.21, τα συνεργεία του ΟΣΕ επενέβησαν άμεσα προκειμένου να επιθεωρήσουν την κατάσταση στο σιδηροδρομικό δίκτυο και να διαπιστώσουν την επέκταση των ζημιών.

Εν συνεχεία επιδόθηκαν στις εργασίες αποκαταστάσεων. Η γραμμή ανόδου μεταξύ Αθήνας- Οινόης δόθηκε σε κυκλοφορία (πετρελαιοκίνητα), τη Δευτέρα 9.8.

Από την Παρασκευή 13.8. θα δοθεί στην κυκλοφορία, ολόκληρη η γραμμή πλήρως ηλεκτροκινούμενη, καθώς αποκαταστάθηκαν οι ζημίες σε ιστούς, κονσόλες, καλώδια ηλεκτροκίνησης αλλά και στην οπτική ίνα που ελέγχει την ηλεκτροκίνηση, η οποία επίσης αποκαταστάθηκε, ώστε να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία το σιδηροδρομικό δίκτυο.

