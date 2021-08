Κόσμος

Αφγανιστάν: η μια περιοχή μετά την άλλη περνάει στον έλεγχο των Ταλιμπάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά τον βορά, οι δυνάμεις των Ταλιμπάν εδραιώνουν τις θέσεις τους και στον νότο. Μετά την Κανταχάρ και η Λασκάρ Γκα έπεσε στα χέρια τους.

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν σήμερα τη Λασκάρ Γκα, την πρωτεύουσα της επαρχίας Χελμάντ, στο νότιο Αφγανιστάν, επιτρέποντας οι δυνάμεις του στρατού, πολιτικοί, αξιωματούχοι και δημόσιοι λειτουργοί να φύγουν από την πόλη, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στα αφγανικά σώματα ασφαλείας.

«Η Λασκάρ Γκα εκκενώθηκε. Αποφασίστηκε να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός για 48 ώρες» ώστε να απομακρυνθούν οι δυνάμεις του στρατού και οι αξιωματούχοι, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πηγή αυτή.

Λίγη ώρα νωρίτερα, οι Ταλιμπάν ανακοίνωναν ότι κατέλαβαν και την Λασκάρ Γκα, μόλις μερικές ώρες αφού έκαναν γνωστό πως πήραν την Κανταχάρ.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ – Μεξικό: εκατοντάδες χιλιάδες συλλήψεις μεταναστών στα σύνορα τον Ιούλιο

ΠΑΟΚ - Europa Conference League: η αντίπαλος του στα play off

Καιρός: βοριάδες, μπόρες και πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή