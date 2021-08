Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Σε ποιες περιοχές υπάρχει ανησυχητική “έκρηξη” των νέων μολύνσεων. Αναλυτικά ο αριθμός των νέων μολύνσεων ανά περιφερειακή ενότητα.

Συνεχίζεται η αύξηση του αριθμού των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ-Covid ανά την επικράτεια, ενώ μεγάλωσε περαιτέρω την Παρασκευή η “μαύρη λίστα” των ασθενών που έχασαν την ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού.

Την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.493 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 3.493 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 12 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 927 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη 316 νέα κρούσματα. Ακόμη, εντοπίστηκαν στην Αχαΐα 146 νέα κρούσματα και στην Ρόδο 117.

«Έκρηξη» κρουσμάτων συνεχίζει να καταγράφεται στην Κρήτη, με 441 συνολικά, εκ των οποίων 228 στο Ηράκλειο και 147 στα Χανιά.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

