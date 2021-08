Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκροί βετεράνος της πάλης και ο γιος του

Σε κώμα η σύζυγός του Γιώργου Ρασσιά. Το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με φορτηγό

Τραγωδία στην άσφαλτο για την οικογένεια του αθλητή της χειροπάλης, Γιώργου Ρασσιά.

Ο Γ. Ρασσιάς σκοτώθηκε, μαζί με τον γιο του, όταν το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο αθλητής συγκρούστηκε με φορτηγό, στη Βουλγαρία. Από το δυστύχημα, η σύζυγος του Γ. Ρασσιά βρίσκεται σε κώμα, στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της κόρης της οικογένειας, η οποία επίσης νοσηλεύεται, είναι σοβαρή.

“Με θλίψη αποχαιρετά σύσσωμη η οικογένεια της χειροπάλης τον αθλητή και φίλο Γιώργο Ρασσιά που έχασε την ζωή του μαζί με τον γιό του σε τροχαίο δυστύχημα καλό παράδεισο να έχεις φίλε μας κουράγιο στην οικογένεια” αναφέρει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία Χειροπάλης σε ανάρτηση της.

