Rogers Cup - Τσιτσιπάς: ο αντιπαλος στον ημιτελικό

Με ποιον θα δώσει την μάχη ο Έλληνας τενίστας, για το "εισιτήριο" που οδηγεί στον τελικό της διοργάνωσης.

Ο... θηριώδης (ύψους 2.11μ.) Αμερικανός Ράιλι Οπέλκα θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στα ημιτελικά του Rogers Cup στο Τορόντο το Σάββατο (14/08), στις 19:30.

Ο Οπέλκα, Νο32 στον κόσμο, απέκλεισε τον Ισπανό Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ (Νο17) με 2-0 σετ -6-4, 7-6(1)- και πέρασε για δεύτερη φορά στην καριέρα του σε ημιτελικά Masters.

Ο 24χρονος τενίστας αντιμετώπισε και πέρσι στο Σινσινάτι τον Τσιτσιπά, αλλά εγκατέλειψε τραυματίας την αναμέτρηση λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο σετ (5-6).

Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα βραδινά ματς Μεντβέντεφ (Ρωσία)-Χούρκατς (Πολωνία) και Ίσνερ (ΗΠΑ)-Μονφίς (Γαλλία).

Στις γυναίκες, Αρίνα Σαμπαλένκα, νίκησε στον «εμφύλιο» της Λευκορωσίας τη Βικτόρια Αζαρένκα με 6-2, 6-4 και θα παίξει στα ημιτελικά με την Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία), που επικράτησε με 6-4, 6-0 της Σάρα Σορίμπες Τόρμο (Ισπανία). Μέσα από τα ματς Γκόρι Γκοφ (ΗΠΑ)-Καμίλα Τζιόρτζι (Ιταλία) και Τζέσικα Πεγκούλα (ΗΠΑ)-Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία), θα προκύψει το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών.

