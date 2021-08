Κοινωνία

Εκοιμήθη ο μητροπολίτης Περιστερίου Κλήμης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μακαριστός ιεράρχης αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τον τελευταίο χρόνο.

Εκοιμήθη, μετά από νοσηλεία του στo Θριάσιο νοσοκομείο, o μητροπολίτης Περιστερίου Κλήμης.

Ο μακαριστός ιεράρχης αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τον τελευταίο χρόνο, ενώ από τις αρχές Ιουλίου δεν είχε επαφή με το περιβάλλον λόγω κακοήθους όγκου στον εγκέφαλο.

Ο μακαριστός μητροπολίτης Περιστερίου κυρός Κλήμης (κατά κόσμον Δημήτριος Κοτσομύτης) γεννήθηκε στην Αίπεια Δήμου Καλαμάτας. Αποφοίτησε αριστούχος από την Θεολογική και την Φιλοσοφική Σχολής (Τμήμα Νεοελληνικών και Βυζαντινών Σπουδών) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαιδεύθηκε για τρία έτη στην Βυζαντινή Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Σαγματά την 15η Αυγούστου 1982 και την 23η του ίδιου μήνα χειροτονήθηκε Διάκονος, από τον τότε μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας, και νυν Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, κ. Ιερώνυμο.

Υπηρέτησε παράλληλα επί εικοσαετία, από το 1999 έως το 2019, στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, των Ειδικών Συνοδικών Επιτροπών Χριστιανικών Μνημείων και Πολιτιστικής Ταυτότητος, και από το 2008 ως Β’ Γραμ­μα­τέας και εν συνεχεία Α’ Γραμ­μα­τέας – Πρακτικογράφος Αυτής.

Στις 10 Οκτωβρίου 2014 διορίσθηκε Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και εξελέγη Επίσκοπος της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Μεθώνης. Μητροπολίτης Περιστερίου εξελέγη στις 20 Μαρτίου 2019.

Πηγή: orthodoxia.info





Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία της “Ήλιος”: μνημόσυνο στο Γραμματικό για τα 121 θύματα

Κορονοϊός: πανηγύρι… με πρόστιμο 15000 ευρώ!

Τραγωδία στα Χανιά: 48χρονος καταπλακώθηκε από το αυτοκίνητό του