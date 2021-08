Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θρόμβωση και αντιπηκτικά σε ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξε κλινική μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό NEJM.

Η θρόμβωση και η φλεγμονή μπορεί να συμβάλλουν στη νοσηρότητα και τη θνητότητα σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19.

Στα πλαίσια της συνθήκης αυτής διενεργήθηκε μία κλινική μελέτη τυχαιοποιημένη για ασθενείς με σοβαρή νόσο COVID-19, που είτε έλαβαν θεραπευτική δόση αντιπηκτικών ή θρομβοπροφύλαξη, και δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό NEJM.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τη δημοσίευση. Το πρωταρχικό καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν μία κλίμακα που περιλαμβάνει από τον ενδονοσοκομειακό θάνατο και τις ημέρες χωρίς αναπνευστική ή καρδιαγγειακή υποστήριξη εντός της νοσηλείας για όσους εξήλθαν από το νοσοκομείο.

Η μελέτη διεκόπη πρώιμα λόγω μη επίτευξης του στόχου της στην ενδιάμεση ανάλυση για το όφελος της θεραπευτικής δόσης των αντιπηκτικών.

Τα πρώτα αποτελέσματα ήταν διαθέσιμα για 1098 ασθενείς (534 με θεραπευτική δόση και 564 με προφυλακτική δόση). Το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών ήταν παρόμοιο στις δύο υποομάδες (62,7 % και 64,5% αντίστοιχα). Επεισόδια σοβαρής αιμορραγίας περιγράφηκαν σε 3,8% των ασθενών στη θεραπευτική δόση και 2,3% σε όσους λάμβαναν προφυλακτική δόση αντιπηκτικών. Στην ανάλυση των υποομάδων δεν υπήρχε στατιστική διαφορά ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, ή το μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό.

Συμπερασματικά η θεραπευτική δόση των αντιπηκτικών σε ασθενείς με σοβαρή νόσο COVID-19 δεν φάνηκε να υπερτερεί της προφυλακτικής δόσης , ούτε στην επιβίωση των ασθενών ούτε στη μείωση της καρδιαγγειακής και αναπνευστικής υποστήριξης με βάση τη δημοσίευση αυτή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - φωτιές: Τα μικροσωματίδια αυξάνουν την πιθανότητα σοβαρής λοίμωξης

Δεκαπενταύγουστος - Τήνος: Με μεγαλοπρέπεια ο εορτασμός της Παναγίας (εικόνες)

Γκερντ Μίλερ: πέθανε ο θρύλος του ποδοσφαίρου