Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - φωτιές: Τα μικροσωματίδια αυξάνουν την πιθανότητα σοβαρής λοίμωξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενδείξεις ότι η κλιματική αλλαγή, που αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των πυρκαγιών, μαζί με την πανδημία, αποτελούν ένα καταστροφικό συνδυασμό.

Η αύξηση στα αιωρούμενα και εισπνεόμενα μικροσωματίδια ΡΜ2.5 (έως 2,5 εκατομμυριοστά του μέτρου) λόγω των πολλών πυρκαγιών σχετίζονται με αύξηση στα περιστατικά βαριάς Covid-19 και θανάτου στις περισσότερο πυρόπληκτες περιοχές, σύμφωνα με αμερικανική μελέτη. Οι επιστήμονες τόνισαν την ανάγκη στις περιοχές που επλήγησαν πολύ από πυρκαγιές, οι άνθρωποι οπωσδήποτε να εμβολιαστούν και να φοράνε μάσκα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη καθηγήτρια βιοστατιστικής Φραντσέσκα Ντομίνιτσι της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Science Advances", ανέλυσαν στοιχεία για το 2020 από 92 κομητείες σε τρεις πολιτείες των ΗΠΑ (Καλιφόρνια, Ουάσιγκτον και Όρεγκον), όπου είχαν υπάρξει μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Διαπιστώθηκε μια αύξηση στα βαριά και θανατηφόρα περιστατικά λοίμωξης από κορονοϊό έως ένα μήνα μετά την έκθεση στα αυξημένα μικροσωματίδια.

Προηγούμενες έρευνες είχαν συσχετίσει γενικότερα τη βραχυπρόθεσμη έκθεση στα μικροσκοπικά σωματίδια ΡΜ2,5 -που είναι αόρατα με γυμνό μάτι- με αυξημένο κίνδυνο Covid-19, π.χ. λόγω ρύπανσης του αέρα. Η νέα μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ειδικότερα οι πυρκαγιές, που μπορεί να επιδεινώσουν την ποιότητα του αέρα, μπορεί επίσης να επιβαρύνουν την πανδημία. "Βρήκαμε ενδείξεις στη μελέτη μας ότι η κλιματική αλλαγή, που αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των δασικών πυρκαγιών, μαζί με την πανδημία, αποτελούν ένα καταστροφικό συνδυασμό", δήλωσε η Ντομένιτσι.

Τα σωματίδια ΡΜ2,5 έχουν "ενοχοποιηθεί" κατά καιρούς για σημαντικά προβλήματα υγείας, όπως άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και άλλες παθήσεις. Η αυξημένη παρουσία τους, σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νόσων, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για Covid-19.

Η νέα έρευνα συμπέρανε ότι οι πυρκαγιές, που αυξάνουν τα μικροσωματίδια, μπορεί να επιδεινώσουν το πρόβλημα της εν λόγω λοίμωξης. Βρήκε ότι σε ορισμένες πυρόπληκτες περιοχές στις ΗΠΑ μια αύξηση των μικροσωματιδίων κατά 10 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα κάθε μέρα επί τέσσερις εβδομάδες σχετιζόταν με μια αύξηση κατά 12% των περιστατικών Covid-19 και με μια μέση αύξηση κατά 8% των θανάτων εξαιτίας της νόσου. Οι περιοχές όπου παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη αύξηση στα σωματίδια λόγω των πυρκαγιών, ήσαν επίσης εκείνες με τη μεγαλύτερη αύξηση στους θανάτους από Covid-19 στη συνέχεια. "Το νούμερο ένα πράγμα στις περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές, είναι οι άνθρωποι οπωσδήποτε να εμβολιαστούν και να φοράνε μάσκα", τόνισε η δρ Ντομίνιτσι.

Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος - Λίμνη Ευβοίας: γιορτή με ελπίδα για μια νέα αρχή (εικόνες)

ΕΦΚΑ - ΟΑΕΔ: οι πληρωμές από 16 Αυγούστου

Αφγανιστάν: εισβολή των Ταλιμπάν στην Καμπούλ