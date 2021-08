Πολιτική

Αφγανιστάν: Οι εξελίξεις στο “μικροσκόπιο” των MED-5

Οι πέντε μεσογειακές χώρες θα εξετάσουν τον αντίκτυπο που αναμένεται να έχει στο μεταναστευτικό η κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Την κατάσταση στο Αφγανιστάν βάζουν οι MED-5 στην ατζέντα του έκτακτου συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη με τηλεδιάσκεψη, με επιστολή του Νότη Μηταράκη προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ales Hojs.

Συγκεκριμένα, οι πέντε μεσογειακές χώρες ζητάνε να συζητηθούν οι έκτακτες συνθήκες στο Αφγανιστάν και οι επιπτώσεις που πιθανώς να έχουν στο μεταναστευτικό, τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

