Φωτιές - Καταγγελία Τσιουγκρή: εθελοντές πυροσβέστες δεν κλήθηκαν για βοήθεια (βίντεο)

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος τόνισε ότι υπήρξαν περιπτώσεις που πυροσβέστες έδιωχναν τους εθελοντές!

Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας ΛΕνωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, Σεραφείμ Τσιουγκρής.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί" τόνισε ότι εθελοντές πυροσβέστες παρουσιάζονταν μόνοι τους στα σημεία που είχαν ξεσπάσει οι φωτιές και τους έδιωχναν οι πυροσβέστες!

"Είμαστε έτοιμοι αλλά δεν μας έχουν καλέσει να συνδράμουμε" είπε χαρακτηριστικά για τα πύρινα μέτωπα στην Αττική, εξηγώντας ότι υπάρχει μια "δεξανεμή" 2.200 μάχιμων, αλλά η πολιτεία δεν καλεί κανέναν για να βοηθήσει.

"Δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός για να κινητοποιηθούν οι εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος, όχι τώρα αλλά γενικότερα και σε προηγούμενες πυρκαγιές" είπε και πρόσθεσε:

"Μάλιστα υπήρξαν και φαινόμενα που πήγαν να ζητήσουν να βοηθήσουν στους πυροσβεστικούς σταθμούς που υπηρετούν και τους έδιωξαν".

